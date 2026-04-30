Как зарегистрировать рождение ребенка, если отец находится на фронте — Минюст дал разъяснения

Военная служба отца не препятствует регистрации новорожденного — документы можно подать различными способами, в том числе дистанционно.

В Министерстве юстиции разъяснили порядок государственной регистрации рождения ребенка в случаях, когда отец находится на военной службе и не может лично присутствовать. Там отмечают, что рождение ребенка необходимо зарегистрировать в течение одного месяца, и отсутствие отца из-за службы не является препятствием для оформления документов.

Если родители находятся в зарегистрированном браке

В случае официального брака процедура является самой простой. Благодаря принципу экстерриториальности мать может зарегистрировать рождение ребенка в любом отделе государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Украины, независимо от места проживания или регистрации.

Также доступна комплексная электронная услуга «еМалятко» через приложение «Дія», которая позволяет одновременно оформить ряд документов и услуг для новорожденного.

Происхождение ребенка в таком случае определяется на основании свидетельства о браке и медицинского документа о рождении. Если супруги имеют одинаковую фамилию, присутствие отца во время государственной регистрации не является обязательным.

Зарегистрировать рождение могут мать ребенка, родственники, уполномоченное лицо или представитель медицинского учреждения, где родился ребенок или где он находится.

Если брак не зарегистрирован

В таком случае подается совместное заявление о признании отцовства. При этом личное присутствие обоих родителей не является обязательным.

Один из родителей может подать заявление лично, а другой — отправить его по почте при условии нотариального заверения или подать через представителя.

Если отец находится в зоне боевых действий, доверенность может заверить командир воинского формирования или уполномоченное им лицо. Такая доверенность приравнивается к нотариально заверенной. Заявление можно подать как до рождения ребенка, так и после.

В случае отсутствия заявления от отца сведения о нем вносятся по заявлению матери. В таком случае фамилия ребенка определяется по матери, а имя и отчество — по ее указанию. Установление отцовства также возможно в судебном порядке.

Необходимые документы

Для государственной регистрации рождения подаются:

медицинский документ о рождении ребенка;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;

свидетельство о браке (при наличии);

при необходимости — заявление о признании отцовства;

согласие родителей в случае разных фамилий.

Способы подачи заявления

Заявление можно подать:

в отделе ГРАГС;

через сервис «еМалятко» (онлайн или в родильном учреждении);

в Центре предоставления административных услуг.

Подача документов позже

В Минюсте отмечают, что если отец не смог подать заявление из-за прохождения военной службы, он имеет право сделать это после возвращения. В таком случае отцовство устанавливается отдельно, а соответствующие изменения вносятся в актовую запись о рождении ребенка.

