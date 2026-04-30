Як зареєструвати народження дитини, якщо батько на фронті – Мін’юст надав роз’яснення

Військова служба батька не перешкоджає реєстрації новонародженого — документи можна подати різними способами, зокрема дистанційно.

У Міністерстві юстиції роз’яснили порядок державної реєстрації народження дитини у випадках, коли батько перебуває на військовій службі та не може особисто бути присутнім. Там наголошують, що народження дитини необхідно зареєструвати протягом одного місяця, і відсутність батька через службу не є перешкодою для оформлення документів.

Якщо батьки перебувають у зареєстрованому шлюбі

У разі офіційного шлюбу процедура є найпростішою. Завдяки принципу екстериторіальності мати може зареєструвати народження дитини у будь-якому відділі державної реєстрації актів цивільного стану на території України, незалежно від місця проживання чи реєстрації.

Також доступна комплексна електронна послуга «єМалятко» через застосунок «Дія», яка дозволяє одночасно оформити низку документів та послуг для новонародженого.

Походження дитини в такому випадку визначається на підставі свідоцтва про шлюб та медичного документа про народження. Якщо подружжя має однакове прізвище, присутність батька під час державної реєстрації не є обов’язковою.

Зареєструвати народження можуть мати дитини, родичі, уповноважена особа або представник медичного закладу, де народилася дитина або де вона перебуває.

Якщо шлюб не зареєстрований

У такому випадку подається спільна заява про визнання батьківства. Водночас особиста присутність обох батьків не є обов’язковою.

Один із батьків може подати заяву особисто, а інший — надіслати її поштою за умови нотаріального засвідчення або подати через представника.

Якщо батько перебуває у зоні бойових дій, довіреність може засвідчити командир військового формування або уповноважена ним особа. Така довіреність прирівнюється до нотаріально посвідченої. Заяву можна подати як до народження дитини, так і після.

У разі відсутності заяви від батька відомості про нього вносяться за заявою матері. У такому випадку прізвище дитини визначається за матір’ю, а ім’я та по батькові — за її вказівкою. Встановлення батьківства також можливе в судовому порядку.

Необхідні документи

Для державної реєстрації народження подаються:

медичний документ про народження дитини;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника;

свідоцтво про шлюб (за наявності);

за потреби — заява про визнання батьківства;

згода батьків у разі різних прізвищ.

Способи подання заяви

Заяву можна подати:

у відділі ДРАЦС;

через сервіс «єМалятко» (онлайн або у пологовому закладі);

у Центрі надання адміністративних послуг.

Подання документів пізніше

У Мін’юсті зазначають, що якщо батько не зміг подати заяву через проходження військової служби, він має право зробити це після повернення. У такому випадку батьківство встановлюється окремо, а відповідні зміни вносяться до актового запису про народження дитини.

