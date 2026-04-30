Владимир Зеленский поручил выяснить детали «тишины» от РФ через команду США

Зеленский поручил украинским переговорщикам связаться с США и узнать детали российского предложения о краткосрочной тишине.

Фото: EPA/UPG

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский поручил украинским представителям связаться с командой Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, чтобы выяснить детали российской инициативы о краткосрочном прекращении огня.

Об этом глава государства сообщил, комментируя инициативу РФ о так называемой «временной тишине». По его словам, Украина стремится к миру и продолжает необходимую дипломатическую работу для реального завершения войны.

Президент отметил, что сейчас необходимо выяснить, что именно имеется в виду под российским предложением о «тишине».

«Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем. Наше предложение – прекратить огонь долгосрочно, гарантировать надежную безопасность для людей и длительный мир», - отметил Президент.

В то же время он подчеркнул, что Украина готова работать над достижением мира в любом достойном и эффективном формате.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.