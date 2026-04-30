Володимир Зеленський доручив з’ясувати деталі «тиші» від РФ через команду США

Зеленський доручив українським переговорникам зв’язатися із США та з’ясувати деталі російської пропозиції про короткострокову тишу.

Президент України Володимир Зеленський доручив українським представникам зв’язатися з командою Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, щоб з’ясувати деталі російської пропозиції щодо короткострокового припинення вогню.

Про це глава держави повідомив, коментуючи ініціативу РФ про так звану «тимчасову тишу». За його словами, Україна прагне миру та продовжує необхідну дипломатичну роботу для реального завершення війни.

Президент зазначив, що наразі необхідно з’ясувати, що саме мається на увазі під російською пропозицією про «тишу».

«З’ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – припинити вогонь довгостроково, гарантувати надійну безпеку для людей і довготривалий мир», - зазначив Президент.

Водночас він підкреслив, що Україна готова працювати над досягненням миру в будь-якому достойному та ефективному форматі.

