ГБР разоблачило «бизнес» на военнослужащих: правоохранители зарабатывали на СЗЧ и побегах за границу

22:00, 30 апреля 2026
За денежное вознаграждение подозреваемые организовывали незаконный выезд за границу для военнообязанных, а также помогали военнослужащим самовольно покидать место службы.
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о завершении досудебного расследования в отношении преступной группы, которая организовала «бизнес» на незаконных схемах уклонения от военной службы и побегах военнослужащих. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Как указали в ГБР, по данным следствия, организатором схемы был правоохранитель из Запорожья. В состав группировки входили еще двое его коллег, а также другие правоохранители и гражданские лица.

Фигуранты действовали по всей территории Украины. За денежное вознаграждение они организовывали незаконный выезд за границу для военнообязанных, а также помогали военнослужащим самовольно покидать место службы. «Клиентам» обеспечивали поддельные документы, транспорт и места для укрытия.

Стоимость таких «услуг» достигала до 20 тысяч долларов США в зависимости от сложности схемы. Следователи задокументировали не менее 12 эпизодов преступной деятельности, часть из которых связана с дезертирством.

Последний зафиксированный случай касался организации побега военнослужащего из части. За 13 тысяч долларов участники группы подготовили для него пакет поддельных документов для выезда за границу, однако были задержаны при реализации плана.

Во время более 20 обысков в Запорожье и Хмельницком правоохранители изъяли почти 130 тысяч долларов США, а также документы, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Участникам группы инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу, пособничество в дезертирстве и сбыт поддельных документов (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408, ч. 3 ст. 358 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Всех правоохранителей, причастных к схеме, уволили с должностей.

ГБР СЗЧ

