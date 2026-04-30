ДБР викрило «бізнес» на військовослужбовцях: правоохоронці заробляли на СЗЧ і втечі за кордон

22:00, 30 квітня 2026
За грошову винагороду підозрювані організовували незаконний виїзд за кордон для військовозобов’язаних, а також допомагали військовим самовільно залишати місце служби.
Працівники Державного бюро повідомили про завершення досудового розслідування щодо злочинної групи, яка організувала «бізнес» на незаконних схемах ухилення від військової служби та втечах військовослужбовців. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Як вказали у ДБР, да даними слідства, організатором схеми був правоохоронець із Запоріжжя. До складу угруповання входили ще двоє його колег, а також інші правоохоронці та цивільні особи.

Фігуранти діяли по всій території України. За грошову винагороду вони організовували незаконний виїзд за кордон для військовозобов’язаних, а також допомагали військовим самовільно залишати місце служби. «Клієнтам» забезпечували підроблені документи, транспорт і місця для переховування.

Вартість таких «послуг» сягала до 20 тисяч доларів США залежно від складності схеми. Слідчі задокументували щонайменше 12 епізодів злочинної діяльності, частина з яких пов’язана з дезертирством.

Останній зафіксований випадок стосувався організації втечі військовослужбовця з частини. За 13 тисяч доларів учасники групи підготували для нього пакет підроблених документів для виїзду за кордон, однак були затримані під час реалізації плану.

Під час понад 20 обшуків у Запоріжжі та Хмельницькому правоохоронці вилучили майже 130 тисяч доларів США, а також документи, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Учасникам групи інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон, пособництво у дезертирстві та збут підроблених документів (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 408, ч. 3 ст. 358 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Усіх правоохоронців, причетних до схеми, звільнили з посад.

