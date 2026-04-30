Может ли диплом филолога заменить государственный сертификат для работы на государственной службе – разъяснение

Национальная комиссия по стандартам государственного языка напомнила, какие документы подтверждают владение украинским языком и кто обязан их иметь.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка разъяснила требования относительно подтверждения уровня владения государственным языком для государственных служащих и других категорий лиц, выполняющих публичные функции.

Обязательность сертификата для государственной службы

В Комиссии отметили, что государственный сертификат об уровне владения государственным языком является обязательным для поступления на государственную службу. Речь идет о подтверждении свободного владения украинским языком на уровне С1 или С2, которое осуществляется путем сдачи соответствующего экзамена.

Сертификат выдается бессрочно и подается до момента назначения на должность. Также обязательным является либо государственный сертификат, либо аттестат о полном общем среднем образовании с подтверждением изучения украинского языка в качестве учебного предмета в случаях, определенных законодательством.

Какие документы подтверждают знание языка

Согласно разъяснению, уровень владения государственным языком может подтверждаться следующими документами:

государственным сертификатом об уровне владения государственным языком;

выпиской из реестра, подтверждающей выдачу сертификата;

документом о полном общем среднем образовании при условии, что он подтверждает изучение украинского языка.

При этом требования к оценке по школьному предмету не устанавливаются.

Требования к уровню владения языком

Лица, обязанные использовать государственный язык при исполнении служебных обязанностей, должны подтвердить уровень С1 или С2. Сертификат является обязательным условием допуска к участию в конкурсе на замещение должности.

В Комиссии подчеркнули, что другие документы не принимаются, даже если лицо имеет диплом филолога или магистра украинской филологии с отличием.

Аннулирование сертификата

Государственный сертификат может быть аннулирован только по решению суда, принятому по иску Комиссии. Основанием для этого являются существенные нарушения во время сдачи экзамена, которые повлияли на решение о его выдаче.

Кто обязан владеть государственным языком

В соответствии со статьей 9 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», перечень лиц, обязанных владеть государственным языком, является исчерпывающим.

Помимо государственных служащих всех уровней, в него входят:

адвокаты и нотариусы;

руководители учебных заведений всех форм собственности;

педагогические, научно-педагогические и научные работники;

медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

