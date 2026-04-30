Чи може диплом філолога замінити державний сертифікат для держслужби – роз’яснення

Національна комісія зі стандартів державної мови нагадала, які документи підтверджують володіння українською та хто зобов’язаний їх мати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національна комісія зі стандартів державної мови пояснила вимоги щодо підтвердження рівня володіння державною мовою для державних службовців та інших категорій осіб, які виконують публічні функції.

Обов’язковість сертифіката для держслужби

У Комісії зазначили, що державний сертифікат про рівень володіння державною мовою є обов’язковим для вступу на державну службу. Йдеться про підтвердження вільного володіння українською мовою на рівні С1 або С2, яке здійснюється шляхом складання відповідного іспиту.

Сертифікат видається безстроково та подається до моменту призначення на посаду. Також обов’язковим є або державний сертифікат, або атестат про повну загальну середню освіту з підтвердженням вивчення української мови як навчального предмета у випадках, визначених законодавством.

Які документи підтверджують знання мови

Згідно з роз’ясненням, рівень володіння державною мовою може підтверджуватися такими документами:

державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою;

витягом з реєстру, що підтверджує видачу сертифіката;

документом про повну загальну середню освіту за умови, що він підтверджує вивчення української мови.

При цьому вимоги до оцінювання за шкільним предметом не встановлюються.

Вимоги до рівня володіння мовою

Особи, які зобов’язані застосовувати державну мову під час виконання службових обов’язків, повинні підтвердити рівень С1 або С2. Сертифікат є необхідною умовою допуску до участі в конкурсі на посаду.

У Комісії підкреслили, що інші документи не приймаються, навіть якщо особа має диплом філолога або магістра української філології з відзнакою.

Анулювання сертифіката

Державний сертифікат може бути анульований лише за рішенням суду, ухваленим за позовом Комісії. Підставою для цього є суттєві порушення під час складання іспиту, які вплинули на рішення про його видачу.

Хто зобов’язаний володіти державною мовою

Відповідно до статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», перелік осіб, які зобов’язані володіти державною мовою, є вичерпним.

Окрім державних службовців усіх рівнів, до нього входять:

адвокати та нотаріуси;

керівники закладів освіти всіх форм власності;

педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники;

медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.