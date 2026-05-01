Налоговый отпуск ФЛП: какие условия и сроки

Налоговый отпуск предусматривает освобождение от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год.

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что в соответствии с пунктом 295.5 статьи 295 Налогового кодекса Украины физические лица — предприниматели I и II групп плательщиков единого налога, которые не используют труд наемных лиц, имеют право на налоговый отпуск. Такой отпуск предусматривает освобождение от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год.

Налоговый отпуск предоставляется исключительно за полный календарный месяц — с первого до последнего числа. В случае указания в заявлении неполного месяца освобождение не применяется, и единый налог подлежит уплате в общем порядке. При этом воспользоваться таким правом можно только один раз в год.

Обращаем внимание, что право на налоговый отпуск не распространяется на плательщиков единого налога III и IV групп, а также на предпринимателей I и II групп, которые имеют наемных работников. В таком случае деятельность считается продолжающейся, а следовательно оснований для освобождения от уплаты налога нет.

Важным условием является фактическое отсутствие хозяйственной деятельности в период отпуска. Если в течение такого периода получается доход или осуществляются операции по поставке товаров или услуг, право на освобождение от уплаты единого налога утрачивается, и налоговые обязательства подлежат начислению в полном объеме.

Кроме того, в соответствии с пп. 1.13 пункта 16 прим. 1 подраздела 10 раздела XX НКУ, предприниматели I и II групп, которые не имеют наемных работников, освобождаются также от уплаты военного сбора на период налогового отпуска в течение одного календарного месяца в год.

Для реализации права на налоговый отпуск необходимо подать в контролирующий орган заявление в произвольной форме в соответствии с пп. 298.3.2 пункта 298.3 статьи 298 НКУ. С целью избежания нарушения сроков уплаты налоговых обязательств рекомендуется подавать такое заявление до начала отпуска.

