Налоговый отпуск ФЛП: какие условия и сроки

21:38, 1 мая 2026
Налоговый отпуск предусматривает освобождение от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год.
Налоговый отпуск ФЛП: какие условия и сроки
Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что в соответствии с пунктом 295.5 статьи 295 Налогового кодекса Украины физические лица — предприниматели I и II групп плательщиков единого налога, которые не используют труд наемных лиц, имеют право на налоговый отпуск. Такой отпуск предусматривает освобождение от уплаты единого налога в течение одного календарного месяца в год.

Налоговый отпуск предоставляется исключительно за полный календарный месяц — с первого до последнего числа. В случае указания в заявлении неполного месяца освобождение не применяется, и единый налог подлежит уплате в общем порядке. При этом воспользоваться таким правом можно только один раз в год.

Обращаем внимание, что право на налоговый отпуск не распространяется на плательщиков единого налога III и IV групп, а также на предпринимателей I и II групп, которые имеют наемных работников. В таком случае деятельность считается продолжающейся, а следовательно оснований для освобождения от уплаты налога нет.

Важным условием является фактическое отсутствие хозяйственной деятельности в период отпуска. Если в течение такого периода получается доход или осуществляются операции по поставке товаров или услуг, право на освобождение от уплаты единого налога утрачивается, и налоговые обязательства подлежат начислению в полном объеме.

Кроме того, в соответствии с пп. 1.13 пункта 16 прим. 1 подраздела 10 раздела XX НКУ, предприниматели I и II групп, которые не имеют наемных работников, освобождаются также от уплаты военного сбора на период налогового отпуска в течение одного календарного месяца в год.

Для реализации права на налоговый отпуск необходимо подать в контролирующий орган заявление в произвольной форме в соответствии с пп. 298.3.2 пункта 298.3 статьи 298 НКУ. С целью избежания нарушения сроков уплаты налоговых обязательств рекомендуется подавать такое заявление до начала отпуска.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Эволюция давления на судей: от увольнений до гибридных реформ в практике ЕСПЧ

Анализ последних решений ЕСПЧ против Польши, Венгрии и Украины доказывает, что независимость судьи — это не привилегия, а обязанность высказываться в защиту верховенства права.

Обвинение в плагиате в Facebook — это оспаривание авторства: Верховный Суд о надлежащем способе защиты

Публичное обвинение в плагиате в социальных сетях является формой непризнания авторского права, а запрет распространения такой информации — надлежащим способом защиты.

ЕСПЧ признал нарушение права собственности украинца из-за ареста его автомобиля по делу третьих лиц

ЕСПЧ рассмотрел дело об изъятии авто и признал нарушение права собственности украинца.

Правительство утвердило порядок получения электронных справок о месте работы для госслужащих

Государство переводит трудовые справки чиновников в бесплатный онлайн-формат.

За международные гранты предпринимателям придется платить 23% налога

ГНС рассматривает иностранные гранты бизнесу не как ресурс для развития, а как объект налогообложения.

