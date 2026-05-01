  1. В Україні

Податкова відпустка ФОП: які умови та строки

21:38, 1 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Податкова відпустка передбачає звільнення від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік.
Фото: buhplatforma.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що відповідно до пункту 295.5 статті 295 Податкового кодексу України фізичні особи — підприємці І та ІІ груп платників єдиного податку, які не використовують працю найманих осіб, мають право на податкову відпустку. Така відпустка передбачає звільнення від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Податкова відпустка надається виключно за повний календарний місяць — з першого до останнього числа. У разі зазначення у заяві неповного місяця звільнення не застосовується, і єдиний податок підлягає сплаті у загальному порядку. При цьому скористатися таким правом можна лише один раз на рік.

Звертаємо увагу, що право на податкову відпустку не поширюється на платників єдиного податку ІІІ та IV груп, а також на підприємців І та ІІ груп, які мають найманих працівників. У такому випадку діяльність вважається такою, що продовжується, а отже підстав для звільнення від сплати податку немає.

Важливою умовою є фактична відсутність господарської діяльності у період відпустки. Якщо під час такого періоду отримується дохід або здійснюються операції з постачання товарів чи послуг, право на звільнення від сплати єдиного податку втрачається, і податкові зобов’язання підлягають нарахуванню у повному обсязі.

Крім того, відповідно до пп. 1.13 пункту 16 при 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, підприємці І та ІІ груп, які не мають найманих працівників, звільняються також від сплати військового збору на період податкової відпустки протягом одного календарного місяця на рік.

Для реалізації права на податкову відпустку необхідно подати до контролюючого органу заяву у довільній формі відповідно до пп. 298.3.2 пункту 298.3 статті 298 ПКУ. З метою уникнення порушення строків сплати податкових зобов’язань рекомендується подавати таку заяву до початку відпустки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ФОП податки

Читайте також

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]