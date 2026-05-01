Податкова відпустка ФОП: які умови та строки

Головне управління ДПС у Київській області нагадало, що відповідно до пункту 295.5 статті 295 Податкового кодексу України фізичні особи — підприємці І та ІІ груп платників єдиного податку, які не використовують працю найманих осіб, мають право на податкову відпустку. Така відпустка передбачає звільнення від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік.

Податкова відпустка надається виключно за повний календарний місяць — з першого до останнього числа. У разі зазначення у заяві неповного місяця звільнення не застосовується, і єдиний податок підлягає сплаті у загальному порядку. При цьому скористатися таким правом можна лише один раз на рік.

Звертаємо увагу, що право на податкову відпустку не поширюється на платників єдиного податку ІІІ та IV груп, а також на підприємців І та ІІ груп, які мають найманих працівників. У такому випадку діяльність вважається такою, що продовжується, а отже підстав для звільнення від сплати податку немає.

Важливою умовою є фактична відсутність господарської діяльності у період відпустки. Якщо під час такого періоду отримується дохід або здійснюються операції з постачання товарів чи послуг, право на звільнення від сплати єдиного податку втрачається, і податкові зобов’язання підлягають нарахуванню у повному обсязі.

Крім того, відповідно до пп. 1.13 пункту 16 при 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ, підприємці І та ІІ груп, які не мають найманих працівників, звільняються також від сплати військового збору на період податкової відпустки протягом одного календарного місяця на рік.

Для реалізації права на податкову відпустку необхідно подати до контролюючого органу заяву у довільній формі відповідно до пп. 298.3.2 пункту 298.3 статті 298 ПКУ. З метою уникнення порушення строків сплати податкових зобов’язань рекомендується подавати таку заяву до початку відпустки.

