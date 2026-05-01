Определена ли конечная дата действия паспортов образца 1994 года — ответ Миграционной службы

Если паспорт-книжечка не имеет никаких повреждений и содержит актуальную информацию — он является действительным документом, и обменять его на ID-карту можно по собственному желанию.

Фото: dmsu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законодательство Украины не определяет конечную дату действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. Об этом напомнила Миграционная служба Днепропетровской области.

«То есть, если ваш паспорт-книжечка не имеет никаких повреждений и содержит актуальную информацию — он является действительным документом, и обменять его на ID-карту вы можете по собственному желанию», — заявили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, ID-карта оформляется в следующих случаях:

достижение лицом 14-летнего возраста;

утрата или кража паспорта;

окончание срока действия ID-карты;

изменение информации в паспорте в виде книжечки;

выявление ошибки в информации, внесенной в паспорт;

непригодность паспорта для дальнейшего использования;

при замене паспорта образца 1994 года, если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет, с учетом особенностей действия военного положения в Украине.

Для оформления ID-карты можно обратиться в любое подразделение Миграционной службы, независимо от места регистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.