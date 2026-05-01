Определена ли конечная дата действия паспортов образца 1994 года — ответ Миграционной службы
Законодательство Украины не определяет конечную дату действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. Об этом напомнила Миграционная служба Днепропетровской области.
«То есть, если ваш паспорт-книжечка не имеет никаких повреждений и содержит актуальную информацию — он является действительным документом, и обменять его на ID-карту вы можете по собственному желанию», — заявили в ведомстве.
Согласно действующему законодательству, ID-карта оформляется в следующих случаях:
- достижение лицом 14-летнего возраста;
- утрата или кража паспорта;
- окончание срока действия ID-карты;
- изменение информации в паспорте в виде книжечки;
- выявление ошибки в информации, внесенной в паспорт;
- непригодность паспорта для дальнейшего использования;
- при замене паспорта образца 1994 года, если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет, с учетом особенностей действия военного положения в Украине.
Для оформления ID-карты можно обратиться в любое подразделение Миграционной службы, независимо от места регистрации.
