  1. В Украине

Определена ли конечная дата действия паспортов образца 1994 года — ответ Миграционной службы

08:31, 1 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Если паспорт-книжечка не имеет никаких повреждений и содержит актуальную информацию — он является действительным документом, и обменять его на ID-карту можно по собственному желанию.
Фото: dmsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Законодательство Украины не определяет конечную дату действия паспортов гражданина Украины образца 1994 года. Об этом напомнила Миграционная служба Днепропетровской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«То есть, если ваш паспорт-книжечка не имеет никаких повреждений и содержит актуальную информацию — он является действительным документом, и обменять его на ID-карту вы можете по собственному желанию», — заявили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, ID-карта оформляется в следующих случаях:

  • достижение лицом 14-летнего возраста;
  • утрата или кража паспорта;
  • окончание срока действия ID-карты;
  • изменение информации в паспорте в виде книжечки;
  • выявление ошибки в информации, внесенной в паспорт;
  • непригодность паспорта для дальнейшего использования;
  • при замене паспорта образца 1994 года, если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет, с учетом особенностей действия военного положения в Украине.

Для оформления ID-карты можно обратиться в любое подразделение Миграционной службы, независимо от места регистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт Госмиграционная служба

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]