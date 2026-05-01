Чи визначена кінцева дата чинності паспортів зразка 1994 року — відповідь Міграційної служби
Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Про це нагадала Міграційна служба Дніпропетровської області.
«Тобто, якщо Ваш паспорт-книжечка не має ніяких пошкоджень і містить актуальну інформацію - він є дійсним документом і обміняти його на ID-картку Ви можете за власним бажанням», - заявили у відомстві.
Згідно з чинним законодавством ID-картка оформлюється у наступних випадках:
- досягнення особою 14-річного віку;
- втрата чи викрадення паспорта;
- закінчення терміну дії ID-картки;
- зміна інформації у паспорті у вигляді книжечки;
- виявлення помилки в інформації внесеної до паспорта;
- непридатність паспорта до подальшого використання;
- при заміні паспорта зразка 1994 року, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років, з урахуванням особливостей дії воєнного стану в Україні.
Для оформлення ID-картки можна звернутися до будь-якого підрозділу Міграційної служби, незалежно від місця реєстрації.
