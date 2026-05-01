Чи визначена кінцева дата чинності паспортів зразка 1994 року — відповідь Міграційної служби

Фото: dmsu.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законодавство України не визначає кінцевої дати чинності паспортів громадянина України зразка 1994 року. Про це нагадала Міграційна служба Дніпропетровської області.

«Тобто, якщо Ваш паспорт-книжечка не має ніяких пошкоджень і містить актуальну інформацію - він є дійсним документом і обміняти його на ID-картку Ви можете за власним бажанням», - заявили у відомстві.

Згідно з чинним законодавством ID-картка оформлюється у наступних випадках:

- досягнення особою 14-річного віку;

- втрата чи викрадення паспорта;

- закінчення терміну дії ID-картки;

- зміна інформації у паспорті у вигляді книжечки;

- виявлення помилки в інформації внесеної до паспорта;

- непридатність паспорта до подальшого використання;

- при заміні паспорта зразка 1994 року, якщо власник не вклеїв фото в паспорт протягом одного місяця після досягнення 25 або 45 років, з урахуванням особливостей дії воєнного стану в Україні.

Для оформлення ID-картки можна звернутися до будь-якого підрозділу Міграційної служби, незалежно від місця реєстрації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.