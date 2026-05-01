  1. В Украине

Как докупить страховой стаж: есть два варианта

09:23, 1 мая 2026
Украинцам напомнили, куда обращаться и какие документы нужны, чтобы докупить стаж.
Как докупить страховой стаж: есть два варианта
В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области напомнили, что стаж можно докупить, если для пенсии не хватает нескольких лет. Есть два варианта:

Единовременная уплата за прошлые периоды

Можно сразу оплатить стаж за месяцы, когда вы не работали. В 2026 году минимальный единый взнос составляет 3804,68 грн за каждый месяц. Сумму нужно внести полностью — в течение 10 дней после заключения договора.

Добровольное участие (ежемесячная уплата)

Можно заключить договор минимум на год и платить взносы ежемесячно. В 2026 году минимальный единый взнос составляет 1902,34 грн в месяц.

Куда обращаться и какие документы нужны

Чтобы заключить договор, нужно обратиться в налоговую службу по месту проживания с соответствующим заявлением о заключении договора (в электронном или бумажном виде).

 К заявлению необходимо приложить:

  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • копию трудовой книжки (при наличии);
  • справку о страховом стаже (форма ОК-5).

В ГНС добавили: если вы являетесь членом личного крестьянского хозяйства и не относитесь к лицам, подлежащим общеобязательному государственному социальному страхованию, — дополнительно нужен документ, подтверждающий членство в личном крестьянском хозяйстве.

Для домашнего работника — копию трудового договора.

Важно знать

На момент заключения договора вы не должны подлежать общеобязательному государственному социальному страхованию.

Докупить стаж можно только за периоды, когда вы не работали официально и не осуществляли предпринимательскую деятельность.

Если вы были застрахованы, но взносы не уплачивались (например, из-за льгот), такой стаж докупить нельзя.

Заключить договор могут граждане от 16 лет.

Невыполнение условий договора может привести к его расторжению в одностороннем порядке, что, в свою очередь, лишает права заключения такого договора в будущем.

Что такое страховой стаж и почему он важен

Страховой стаж — это основа социального защиты. От него зависит право на пенсию, больничные, пособие по безработице и другие социальные выплаты.

Где проверить свой стаж?

Проверить страховой стаж можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины в личном кабинете (с помощью электронной подписи). Там доступна информация о:

  • страховом стаже;
  • зарплате, с которой уплачены взносы;
  • данных из электронной трудовой книжки;
  • своевременности уплаты работодателем взносов.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Кабмин изменил порядок исчисления средней заработной платы для расчета страховых выплат

Новые правки адаптируют механизм соцвыплат к актуальным нормативам Пенсионного фонда и цифровизируют отчетность.

ЕСПЧ разъяснил, когда отсутствие адвоката в гражданских спорах нарушает статью 6 Конвенции

Правовая помощь в гражданских спорах не всегда является обязанностью государства, однако ее отсутствие может нарушать право на справедливый суд.

Три ошибки в договорах аренды, которые могут стоить вам бизнеса и имущества

Ошибка в одном пункте договора может превратить успешный бизнес-проект в длительный судебный процесс.

В Украине планируют внедрить индивидуальный подход в государственные образовательные стандарты для учащихся с особыми образовательными потребностями

В законопроекте предлагают уточнить образовательные стандарты и ввести отдельные результаты обучения, чтобы лучше учитывать возможности учеников и сделать подход к инклюзивному образованию более гибким.

Суд признал противоправным отказ ПФУ в перерасчете пенсии бывшему военнослужащему

Суд установил, что Пенсионный фонд обязан учитывать справку о денежном обеспечении при перерасчете пенсии.

