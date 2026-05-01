Как докупить страховой стаж: есть два варианта
В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области напомнили, что стаж можно докупить, если для пенсии не хватает нескольких лет. Есть два варианта:
Единовременная уплата за прошлые периоды
Можно сразу оплатить стаж за месяцы, когда вы не работали. В 2026 году минимальный единый взнос составляет 3804,68 грн за каждый месяц. Сумму нужно внести полностью — в течение 10 дней после заключения договора.
Добровольное участие (ежемесячная уплата)
Можно заключить договор минимум на год и платить взносы ежемесячно. В 2026 году минимальный единый взнос составляет 1902,34 грн в месяц.
Куда обращаться и какие документы нужны
Чтобы заключить договор, нужно обратиться в налоговую службу по месту проживания с соответствующим заявлением о заключении договора (в электронном или бумажном виде).
К заявлению необходимо приложить:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию трудовой книжки (при наличии);
- справку о страховом стаже (форма ОК-5).
В ГНС добавили: если вы являетесь членом личного крестьянского хозяйства и не относитесь к лицам, подлежащим общеобязательному государственному социальному страхованию, — дополнительно нужен документ, подтверждающий членство в личном крестьянском хозяйстве.
Для домашнего работника — копию трудового договора.
Важно знать
На момент заключения договора вы не должны подлежать общеобязательному государственному социальному страхованию.
Докупить стаж можно только за периоды, когда вы не работали официально и не осуществляли предпринимательскую деятельность.
Если вы были застрахованы, но взносы не уплачивались (например, из-за льгот), такой стаж докупить нельзя.
Заключить договор могут граждане от 16 лет.
Невыполнение условий договора может привести к его расторжению в одностороннем порядке, что, в свою очередь, лишает права заключения такого договора в будущем.
Что такое страховой стаж и почему он важен
Страховой стаж — это основа социального защиты. От него зависит право на пенсию, больничные, пособие по безработице и другие социальные выплаты.
Где проверить свой стаж?
Проверить страховой стаж можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины в личном кабинете (с помощью электронной подписи). Там доступна информация о:
- страховом стаже;
- зарплате, с которой уплачены взносы;
- данных из электронной трудовой книжки;
- своевременности уплаты работодателем взносов.
