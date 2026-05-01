Как докупить страховой стаж: есть два варианта

Украинцам напомнили, куда обращаться и какие документы нужны, чтобы докупить стаж.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области напомнили, что стаж можно докупить, если для пенсии не хватает нескольких лет. Есть два варианта:

Единовременная уплата за прошлые периоды

Можно сразу оплатить стаж за месяцы, когда вы не работали. В 2026 году минимальный единый взнос составляет 3804,68 грн за каждый месяц. Сумму нужно внести полностью — в течение 10 дней после заключения договора.

Добровольное участие (ежемесячная уплата)

Можно заключить договор минимум на год и платить взносы ежемесячно. В 2026 году минимальный единый взнос составляет 1902,34 грн в месяц.

Куда обращаться и какие документы нужны

Чтобы заключить договор, нужно обратиться в налоговую службу по месту проживания с соответствующим заявлением о заключении договора (в электронном или бумажном виде).

К заявлению необходимо приложить:

копию документа, удостоверяющего личность;

копию трудовой книжки (при наличии);

справку о страховом стаже (форма ОК-5).

В ГНС добавили: если вы являетесь членом личного крестьянского хозяйства и не относитесь к лицам, подлежащим общеобязательному государственному социальному страхованию, — дополнительно нужен документ, подтверждающий членство в личном крестьянском хозяйстве.

Для домашнего работника — копию трудового договора.

Важно знать

На момент заключения договора вы не должны подлежать общеобязательному государственному социальному страхованию.

Докупить стаж можно только за периоды, когда вы не работали официально и не осуществляли предпринимательскую деятельность.

Если вы были застрахованы, но взносы не уплачивались (например, из-за льгот), такой стаж докупить нельзя.

Заключить договор могут граждане от 16 лет.

Невыполнение условий договора может привести к его расторжению в одностороннем порядке, что, в свою очередь, лишает права заключения такого договора в будущем.

Что такое страховой стаж и почему он важен

Страховой стаж — это основа социального защиты. От него зависит право на пенсию, больничные, пособие по безработице и другие социальные выплаты.

Где проверить свой стаж?

Проверить страховой стаж можно онлайн через портал Пенсионного фонда Украины в личном кабинете (с помощью электронной подписи). Там доступна информация о:

страховом стаже;

зарплате, с которой уплачены взносы;

данных из электронной трудовой книжки;

своевременности уплаты работодателем взносов.

