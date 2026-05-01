  1. В Україні

Як докупити страховий стаж: є два варіанти

09:23, 1 травня 2026
Українцям нагадали, куди звертатися і які документи потрібні для того, щоб докупити стаж.
Як докупити страховий стаж: є два варіанти
Фото: pokrovsk24.news
В Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області нагадали, що стаж можна докупити якщо для пенсії не вистачає кількох років. Є два варіанти:

Одноразова сплата за минулі періоди

Можна одразу оплатити стаж за місяці, коли ви не працювали. У 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 3804,68 грн за кожен місяць. Суму потрібно внести повністю – протягом 10 днів після укладення договору.

Добровільна участь (щомісячна сплата)

Можна укласти договір щонайменше на рік і сплачувати внески щомісяця. У 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 1902,34 грн на місяць.

Куди звертатися і які документи потрібні

Щоб заключити договір, потрібно звернутися до податкової служби за місцем проживання з відповідною заявою про заключення договору (в електронному або паперовому вигляді).

До заяви необхідно додати:

- копію документа що посвідчує особу;

- копія трудової книжки (за наявності);

- довідка про страховий стаж (форма ОК-5).

У ДПС додали: Якщо ви є членом особистого селянського господарства і не належите до осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, – додатково потрібен документ, що підтверджує членство в особистому селянському господарстві.

Домашньому працівнику – копію трудового договору

Важливо знати

- На момент заключення договору ви не повинні підлягати загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.

- Докупити стаж можна лише за періоди, коли ви не працювали офіційно і не провадили підприємницьку діяльність.

- Якщо ви були застраховані, але внески не сплачували (наприклад, через пільги), такий стаж докупити не можна.

- Заключити договір можуть громадяни від 16 років.

Не виконання умов договору може призвести до його розірвання в односторонньому порядку, що, в свою чергу, позбавляє права заключення такого договору в майбутньому

Що таке страховий стаж і чому він важливий

Страховий стаж – це основа соціального захисту. Від нього залежить право на пенсію, лікарняні, допомогу по безробіттю та інші соціальні виплати.

Де перевірити свій стаж?

Перевірити страховий стаж можна онлайн через портал Пенсійного фонду України в особистому кабінеті (за допомогою електронного підпису). Там доступна інформація про:

- страховий стаж;

- зарплату, з якої сплачено внески;

- дані з електронної трудової книжки;

- чи сплачує роботодавець внески вчасно.

