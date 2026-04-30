Могут ли дети иметь два загранпаспорта – ответили в паспортной службе

23:12, 30 апреля 2026
Украинское законодательство разрешает одновременное наличие двух действующих загранпаспортов даже для детей.
Дети, как и взрослые, могут иметь два действующих загранпаспорта одновременно. Об этом сообщает Паспортный сервис Кракова.

Согласно законодательству Украины, оформление второго загранпаспорта не ограничивается возрастом, поэтому ребенок имеет право пользоваться двумя действующими документами.

В службе объясняют, что такая возможность может быть полезна в нескольких случаях. В частности, если один из паспортов находится в посольстве для оформления визы, если ребенок часто путешествует и необходимо иметь запасной документ, или когда уже есть действующий паспорт, но возникает необходимость оформить еще один.

В ведомстве также отмечают, что оба паспорта являются равноценными документами. Срок действия загранпаспорта для ребенка составляет 4 года. Оформление второго документа не приводит к аннулированию первого.

