Чи можуть діти мати два закордонні паспорти – відповіли у паспортному сервісі

Українське законодавство дозволяє одночасну наявність двох чинних закордонних паспортів навіть для дітей.

Діти, як і дорослі, можуть мати два діючі закордонні паспорти одночасно. Про це повідомляє Паспортний сервіс Кракова.

Згідно із законодавством України, оформлення другого закордонного паспорта не обмежується віком, тож дитина має право користуватися двома чинними документами.

У сервісі пояснюють, що така можливість може бути корисною у кількох випадках. Зокрема, якщо один із паспортів перебуває в посольстві для оформлення візи, якщо дитина часто подорожує і необхідно мати запасний документ, або коли вже є чинний паспорт, але виникає потреба оформити ще один.

У відомстві також зазначають, що обидва паспорти є рівноцінними документами. Строк дії закордонного паспорта для дитини становить 4 роки. Оформлення другого документа не призводить до анулювання першого.

