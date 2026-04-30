Чи можуть діти мати два закордонні паспорти – відповіли у паспортному сервісі

23:12, 30 квітня 2026
Українське законодавство дозволяє одночасну наявність двох чинних закордонних паспортів навіть для дітей.
Діти, як і дорослі, можуть мати два діючі закордонні паспорти одночасно. Про це повідомляє Паспортний сервіс Кракова.

Згідно із законодавством України, оформлення другого закордонного паспорта не обмежується віком, тож дитина має право користуватися двома чинними документами.

У сервісі пояснюють, що така можливість може бути корисною у кількох випадках. Зокрема, якщо один із паспортів перебуває в посольстві для оформлення візи, якщо дитина часто подорожує і необхідно мати запасний документ, або коли вже є чинний паспорт, але виникає потреба оформити ще один.

У відомстві також зазначають, що обидва паспорти є рівноцінними документами. Строк дії закордонного паспорта для дитини становить 4 роки. Оформлення другого документа не призводить до анулювання першого.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Огородив і обробив закинуту ділянку і став посідачем: в Україні можуть узаконити фактичне захоплення майна

Чи стане фактичне володіння річчю сильнішим за паперовий титул.

Недобудову можна ділити без введення в експлуатацію — позиція ВП ВС

ВП ВС визнала, що об’єкт незавершеного будівництва як річ sui generis може бути поділений шляхом визнання права на частку навіть без введення в експлуатацію.

Мінцифри впроваджує новий порядок інспектування грального обладнання: що він передбачає

Держава затвердить прозорий механізм інспектування гральних автоматів та онлайн-систем для гарантування коректності ігрових алгоритмів.

Міноборони заборонить залучати психологів у ЗСУ до бойових виходів і «непрофільних» завдань

Міністерство оборони планує реформувати систему психологічного забезпечення у війську.

Нульове розмитнення можуть повернути, але з обмеженнями — одне авто на одного військового

Один автомобіль в одні руки та суворий контроль: депутати пропонують повернути пільгове розмитнення для військових.

