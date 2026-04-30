Какие льготы предусмотрены при оформлении паспорта в виде ID-карты

Для некоторых категорий граждан возможно частичное освобождение от уплаты стоимости административного сбора.

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, какие льготы предусмотрены при оформлении паспорта гражданина Украины в виде ID-карты.

Первый паспорт (с 14 лет) оформляется полностью бесплатно. Для других категорий граждан возможно частичное освобождение от уплаты стоимости административного сбора. Закон позволяет местным громадам компенсировать часть стоимости админуслуги и/или бланка за счет местных бюджетов.

С 01.01.2026 компенсация стоимости оформления/обмена документов (в том числе взамен утраченных или похищенных) составляет 50% от стоимости оплаты административной услуги.

Также там добавили, что административный сбор не взимается за оформление паспорта лицу, которое находилось в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии против Украины (или лицу, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы согласно Закону Украины), при условии подачи заявления в течение одного года со дня освобождения и документа, подтверждающего этот факт.

