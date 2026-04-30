  1. В Украине

Какие льготы предусмотрены при оформлении паспорта в виде ID-карты

21:42, 30 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для некоторых категорий граждан возможно частичное освобождение от уплаты стоимости административного сбора.
Фото: dmsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Днепропетровской области напомнила, какие льготы предусмотрены при оформлении паспорта гражданина Украины в виде ID-карты.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Первый паспорт (с 14 лет) оформляется полностью бесплатно. Для других категорий граждан возможно частичное освобождение от уплаты стоимости административного сбора. Закон позволяет местным громадам компенсировать часть стоимости админуслуги и/или бланка за счет местных бюджетов.

С 01.01.2026 компенсация стоимости оформления/обмена документов (в том числе взамен утраченных или похищенных) составляет 50% от стоимости оплаты административной услуги.

Также там добавили, что административный сбор не взимается за оформление паспорта лицу, которое находилось в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии против Украины (или лицу, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы согласно Закону Украины), при условии подачи заявления в течение одного года со дня освобождения и документа, подтверждающего этот факт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт ID-паспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Огородил и обработал заброшенный участок и стал обладателем: в Украине могут узаконить фактический захват имущества

Станет ли фактическое владение вещью сильнее бумажного титула.

Недострой можно делить без ввода в эксплуатацию — позиция БП ВС

БП ВС признала, что объект незавершенного строительства как вещь sui generis может быть разделен путем признания права на долю даже без ввода в эксплуатацию.

Минцифры внедряет новый порядок инспектирования игорного оборудования: что он предусматривает

Государство утвердит прозрачный механизм инспектирования игорных автоматов и онлайн-систем для гарантирования корректности игровых алгоритмов.

Минобороны запретит привлекать психологов в ВСУ к боевым выходам и «непрофильным» задачам

Министерство обороны планирует реформировать систему психологического обеспечения в армии.

Нулевое растаможивание могут вернуть, но с ограничениями — одно авто на одного военного

Один автомобиль в одни руки и строгий контроль: депутаты предлагают вернуть льготную растаможку для военных.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]