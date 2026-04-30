Які є пільги при оформленні паспорта у вигляді ID-картки

Для деяких категорій громадян можливе часткове звільнення від сплати вартості адміністративного збору.

Міграційна служба Дніпропетровської області нагадала, які є пільги при оформленні паспорта громадянина України у вигляді ID-картки.

Перший паспорт (з 14 років) оформлюється повністю безкоштовно. Для інших категорій громадян можливе часткове звільнення від сплати вартості адміністративного збору. Закон дозволяє місцевим громадам компенсувати частину вартості адмінпослуги та/або бланка за рахунок місцевих бюджетів.

З 01.01.2026 компенсація вартості оформлення/обміну документів (у тому числі замість втрачених або викрадених) становить 50% від вартості оплати адміністративної послуги.

Також там додали, що адміністративний збір не справляється за оформлення паспорта особі, яка перебувала в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України (або особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи згідно із Законом України), за умови подання заяви протягом одного року з дня звільнення та документа, що підтверджує цей факт.

