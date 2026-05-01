Военнослужащие с отдельными диагнозами могут получить выплату — кто имеет право на ежегодную помощь
Военнослужащие, которым диагностировали отдельные заболевания, имеют право на ежегодную денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Выплата предоставляется по установленной процедуре и требует обязательной подачи рапорта.
Кто имеет право на выплату
Помощь могут получить военнослужащие, у которых подтвержден один из таких диагнозов:
- вирусный гепатит В или С;
- ВИЧ/СПИД;
- туберкулез.
Право на выплату сохраняется даже в случае пребывания вне штата. В таком случае расчет осуществляется по последней занимаемой должности.
Размер и условия
Денежная помощь выплачивается:
- в размере месячного денежного обеспечения;
- один раз в год.
Ключевое условие — подать рапорт в том же году, когда возникло право на выплату. Если этого не сделать, средства за предыдущие периоды не начисляются. В то же время получить помощь можно даже во время увольнения, если право возникло в текущем году.
Как подать рапорт
Предусмотрено два способа оформления:
- в бумажной форме — непосредственному командиру;
- через приложение «Армия+».
Без поданного рапорта выплата не назначается.
Какие документы нужны
Волынский областной ТЦК и СП указывает, что к рапорту необходимо добавить документ, подтверждающий диагноз. Это может быть:
- выписной эпикриз или справка о заболевании;
- выписка из медицинской карты (форма № 027/о);
- постановление военно-врачебной комиссии или заключение врачебно-консультативной комиссии.
