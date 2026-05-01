Военнослужащие с отдельными диагнозами могут получить выплату — кто имеет право на ежегодную помощь

07:18, 1 мая 2026
Кому назначают помощь, какой размер и какие документы нужны.
Военнослужащие, которым диагностировали отдельные заболевания, имеют право на ежегодную денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Выплата предоставляется по установленной процедуре и требует обязательной подачи рапорта.

Кто имеет право на выплату

Помощь могут получить военнослужащие, у которых подтвержден один из таких диагнозов:

  • вирусный гепатит В или С;
  • ВИЧ/СПИД;
  • туберкулез.

Право на выплату сохраняется даже в случае пребывания вне штата. В таком случае расчет осуществляется по последней занимаемой должности.

Размер и условия

Денежная помощь выплачивается:

  • в размере месячного денежного обеспечения;
  • один раз в год.

Ключевое условие — подать рапорт в том же году, когда возникло право на выплату. Если этого не сделать, средства за предыдущие периоды не начисляются. В то же время получить помощь можно даже во время увольнения, если право возникло в текущем году.

Как подать рапорт

Предусмотрено два способа оформления:

  • в бумажной форме — непосредственному командиру;
  • через приложение «Армия+».

Без поданного рапорта выплата не назначается.

Какие документы нужны

Волынский областной ТЦК и СП указывает, что к рапорту необходимо добавить документ, подтверждающий диагноз. Это может быть:

  • выписной эпикриз или справка о заболевании;
  • выписка из медицинской карты (форма № 027/о);
  • постановление военно-врачебной комиссии или заключение врачебно-консультативной комиссии.

