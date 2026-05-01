Військові з окремими діагнозами можуть отримати виплату — хто має право на щорічну допомогу
Військовослужбовці, яким діагностували окремі захворювання, мають право на щорічну грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Виплата надається за визначеною процедурою та потребує обов’язкового подання рапорту.
Хто має право на виплату
Допомогу можуть отримати військовослужбовці, у яких підтверджено один із таких діагнозів:
- вірусний гепатит В або С;
- ВІЛ/СНІД;
- туберкульоз.
Право на виплату зберігається навіть у разі перебування поза штатом. У такому випадку розрахунок здійснюють за останньою займаною посадою.
Розмір і умови
Грошова допомога виплачується:
- у розмірі місячного грошового забезпечення;
- один раз на рік.
Ключова умова — подати рапорт у тому самому році, коли виникло право на виплату. Якщо цього не зробити, кошти за попередні періоди не нараховуються. Водночас отримати допомогу можна навіть під час звільнення, якщо право виникло у поточному році.
Як подати рапорт
Передбачено два способи оформлення:
- у паперовій формі — безпосередньому командиру;
- через застосунок «Армія+».
Без поданого рапорту виплата не призначається.
Які документи потрібні
Волинський обласний ТЦК та СП вказує, що до рапорту необхідно додати документ, що підтверджує діагноз. Це може бути:
- виписний епікриз або довідка про захворювання;
- виписка з медичної карти (форма № 027/о);
- постанова військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії.
