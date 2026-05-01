  1. В Україні

Військові з окремими діагнозами можуть отримати виплату — хто має право на щорічну допомогу

07:18, 1 травня 2026
Кому призначають допомогу, який розмір і які документи потрібні.
Військові з окремими діагнозами можуть отримати виплату — хто має право на щорічну допомогу
Військовослужбовці, яким діагностували окремі захворювання, мають право на щорічну грошову допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Виплата надається за визначеною процедурою та потребує обов’язкового подання рапорту.

Хто має право на виплату

Допомогу можуть отримати військовослужбовці, у яких підтверджено один із таких діагнозів:

  • вірусний гепатит В або С;
  • ВІЛ/СНІД;
  • туберкульоз.

Право на виплату зберігається навіть у разі перебування поза штатом. У такому випадку розрахунок здійснюють за останньою займаною посадою.

Розмір і умови

Грошова допомога виплачується:

  • у розмірі місячного грошового забезпечення;
  • один раз на рік.

Ключова умова — подати рапорт у тому самому році, коли виникло право на виплату. Якщо цього не зробити, кошти за попередні періоди не нараховуються. Водночас отримати допомогу можна навіть під час звільнення, якщо право виникло у поточному році.

Як подати рапорт

Передбачено два способи оформлення:

  • у паперовій формі — безпосередньому командиру;
  • через застосунок «Армія+».

Без поданого рапорту виплата не призначається.

Які документи потрібні

Волинський обласний ТЦК та СП вказує, що до рапорту необхідно додати документ, що підтверджує діагноз. Це може бути:

  • виписний епікриз або довідка про захворювання;
  • виписка з медичної карти (форма № 027/о);
  • постанова військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії.

військові військовослужбовці ТЦК виплати військовим військова служба грошова допомога

