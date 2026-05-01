Вытяг и выписка из ЕГР: в чем разница и как выбрать нужный документ
В системе государственной регистрации в Украине граждане и бизнес часто сталкиваются с необходимостью получения документов из Единого государственного реестра (ЕГР). Однако, вытяг и выписка — это не тождественные понятия и имеют разное назначение. Это следует из положений Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».
Что такое выписка
Выписка из ЕГР — это документ, который формируется исключительно после проведения регистрационного действия. Речь идет о создании бизнеса, внесении изменений или прекращении деятельности.
Она содержит:
- актуальные данные о юридическом лице или ФЛП;
- информацию о регистрационном действии;
- сведения об учете в налоговых и статистических органах.
В бумажной форме выписка удостоверяется подписью и печатью государственного регистратора (за исключением электронного формата, который заявитель загружает самостоятельно, например через портал «Дия»).
Отдельно предусмотрен специальный формат — выписка для проставления апостиля, которую используют за рубежом. Ее выдают только территориальные органы Министерства юстиции.
Что такое вытяг
Вытяг из ЕГР — это документ, который формируется по запросу пользователя по определенным критериям поиска.
Он содержит информацию, актуальную на момент формирования или подтверждение отсутствия данных в реестре.
Вытяг можно получить:
- в бумажной форме через ЦНАП, регистратора или нотариуса;
- в электронной — через онлайн-сервисы, в частности «Дию».
Важно, что бумажный вытяг:
- печатается на обычном листе А4;
- не требует подписи или печати;
- имеет такую же юридическую силу, как и электронный.
В Минюсте подчеркивают, что ключевое разграничение: выписка — это результат регистрационного действия, а вытяг — это информация из реестра по запросу.
Сколько это стоит в 2026 году
За предоставление сведений из ЕГР установлены такие тарифы:
- вытяг в бумажной форме — 170 грн;
- вытяг в электронной форме — 130 грн;
- выписка для апостиля — 170 грн.
Отдельно оплачивается апостиль:
- 670 грн — для физических лиц;
- 1160 грн — для юридических лиц.
Дополнительные нюансы
Если по заданным параметрам информация в реестре не найдена, система выдает соответствующую отметку, но уплаченная сумма не возвращается.
Выписка для проставления апостиля передается в органы государственной регистрации актов гражданского состояния для дальнейшего оформления.
Таким образом, выбор между вытягом и выпиской зависит от цели: подтвердить факт регистрационного действия или получить актуальные данные из реестра на конкретный момент.
