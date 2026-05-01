Вытяг и выписка из ЕГР: в чем разница и как выбрать нужный документ

Когда нужна выписка после регистрационного действия, а когда достаточно вытяга с актуальными данными, и сколько это стоит в 2026 году

В системе государственной регистрации в Украине граждане и бизнес часто сталкиваются с необходимостью получения документов из Единого государственного реестра (ЕГР). Однако, вытяг и выписка — это не тождественные понятия и имеют разное назначение. Это следует из положений Закона «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований».

Что такое выписка

Выписка из ЕГР — это документ, который формируется исключительно после проведения регистрационного действия. Речь идет о создании бизнеса, внесении изменений или прекращении деятельности.

Она содержит:

актуальные данные о юридическом лице или ФЛП;

информацию о регистрационном действии;

сведения об учете в налоговых и статистических органах.

В бумажной форме выписка удостоверяется подписью и печатью государственного регистратора (за исключением электронного формата, который заявитель загружает самостоятельно, например через портал «Дия»).

Отдельно предусмотрен специальный формат — выписка для проставления апостиля, которую используют за рубежом. Ее выдают только территориальные органы Министерства юстиции.

Что такое вытяг

Вытяг из ЕГР — это документ, который формируется по запросу пользователя по определенным критериям поиска.

Он содержит информацию, актуальную на момент формирования или подтверждение отсутствия данных в реестре.

Вытяг можно получить:

в бумажной форме через ЦНАП, регистратора или нотариуса;

в электронной — через онлайн-сервисы, в частности «Дию».

Важно, что бумажный вытяг:

печатается на обычном листе А4;

не требует подписи или печати;

имеет такую же юридическую силу, как и электронный.

В Минюсте подчеркивают, что ключевое разграничение: выписка — это результат регистрационного действия, а вытяг — это информация из реестра по запросу.

Сколько это стоит в 2026 году

За предоставление сведений из ЕГР установлены такие тарифы:

в ытяг в бумажной форме — 170 грн;

вытяг в электронной форме — 130 грн;

выписка для апостиля — 170 грн.

Отдельно оплачивается апостиль:

670 грн — для физических лиц;

1160 грн — для юридических лиц.

Дополнительные нюансы

Если по заданным параметрам информация в реестре не найдена, система выдает соответствующую отметку, но уплаченная сумма не возвращается.

Выписка для проставления апостиля передается в органы государственной регистрации актов гражданского состояния для дальнейшего оформления.

Таким образом, выбор между вытягом и выпиской зависит от цели: подтвердить факт регистрационного действия или получить актуальные данные из реестра на конкретный момент.

