Витяг і виписка з ЄДР: у чому різниця та як обрати потрібний документ

Коли потрібна виписка після реєстраційної дії, а коли достатньо витягу з актуальними даними, та скільки це коштує у 2026 році

У системі державної реєстрації в Україні громадяни та бізнес часто стикаються з необхідністю отримання документів із Єдиного державного реєстру (ЄДР). Утім, витяг і виписка — це не тотожні поняття і мають різне призначення. Це випливає з положень Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Що таке виписка

Виписка з ЄДР — це документ, який формується виключно після проведення реєстраційної дії. Йдеться про створення бізнесу, внесення змін або припинення діяльності.

Вона містить:

актуальні дані про юридичну особу чи ФОП;

інформацію про реєстраційну дію;

відомості про облік у податкових і статистичних органах.

У паперовій формі виписка засвідчується підписом і печаткою державного реєстратора (за винятком електронного формату, який заявник завантажує самостійно, наприклад через портал «Дія»).

Окремо передбачено спеціальний формат — виписка для апостиля, яку використовують за кордоном. Її видають лише територіальні органи Міністерства юстиції.

Що таке витяг

Витяг з ЄДР — це документ, який формується на запит користувача за певними критеріями пошуку.

Він містить інформацію, актуальну на момент формування або підтвердження відсутності даних у реєстрі.

Витяг можна отримати:

у паперовій формі через ЦНАП, реєстратора або нотаріуса;

в електронній — через онлайн-сервіси, зокрема «Дію».

Важливо, що паперовий витяг:

друкується на звичайному аркуші А4;

не потребує підпису чи печатки;

має таку саму юридичну силу, як і електронний.

У Мін’юсті наголошують, що ключове розмежування: виписка — це результат реєстраційної дії, а витяг — це інформація з реєстру на запит.

Скільки це коштує у 2026 році

За надання відомостей із ЄДР встановлено такі тарифи:

витяг у паперовій формі — 170 грн;

витяг в електронній формі — 130 грн;

виписка для апостиля — 170 грн.

Окремо оплачується апостиль:

670 грн — для фізичних осіб;

1160 грн — для юридичних осіб.

Додаткові нюанси

Якщо за заданими параметрами інформацію в реєстрі не знайдено, система видає відповідну позначку, але сплачена сума не повертається.

Виписка для апостиля передається до органів державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого оформлення.

Таким чином, вибір між витягом і випискою залежить від мети: підтвердити факт реєстраційної дії або отримати актуальні дані з реєстру на конкретний момент.

