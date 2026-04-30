  1. В Украине

Кабмин утвердил размер дивидендов для госкомпаний: в бюджет поступит 50 миллиардов гривен

18:50, 30 апреля 2026
Фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров принял решение относительно нормативов дивидендов для государственных компаний. Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

По ее словам, по итогам 2025 года в бюджет поступит почти 50 млрд грн.

Компании энергетической сферы:

«Энергоатом» — 50% чистой прибыли (9,344 млрд грн)

«Укргидроэнерго» — 30% чистой прибыли (6,285 млрд грн)

«Нафтогаз Украины» — 30% чистой прибыли, принадлежащей государству (970 млн грн)

АО «Оператор ГТС Украины» — 50% чистой прибыли (4,218 млрд грн)

АО «Оператор рынка» — 75% чистой прибыли (30,5 млн грн)

«Планируем, что часть чистой прибыли, которая останется в распоряжении энергокомпаний, будет направлена на реализацию работ в рамках Планов устойчивости регионов — подготовку к зиме, восстановление поврежденных объектов критической инфраструктуры и инженерно-техническую защиту», — сказала она.

Государственные предприятия других сфер направят в госбюджет:

АО «Украинская оборонная промышленность» — 30% чистой прибыли (1,048 млрд грн)

АО «Укрэнергомашины» — 75% чистой прибыли с доли государства (1,733 млн грн)

ЧАО «Укрфинжилье» — 30% чистой прибыли (2,062 млрд грн)

По ее словам, решение по каждой компании принимали в консультациях с наблюдательными советами и руководством компаний — с учетом финансового состояния и потребностей в восстановлении.

«Отдельно — государственные банки, их прибыль — это важный ресурс для финансирования обороны и социальных расходов.

По решению Кабмина, ПриватБанк направит в бюджет 20,4 млрд грн дивидендов (70% прибыли), а Ощадбанк — 4,8 млрд грн (30%)», — добавила Свириденко.

Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

