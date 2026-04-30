Кабмін затвердив розмір дивідендів для держкомпаній: до бюджету надійде 50 мільярдів гривень

Рішення щодо кожної компанії ухвалювали у консультаціях з наглядовими радами та керівництвом компаній — з урахуванням фінансового стану та потреб у відновленні.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо нормативів дивідендів для державних компаній. Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

За її словами, за підсумками 2025 року до бюджету надійде майже 50 млрд грн.

Компанії енергетичної сфери:

«Енергоатом» — 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн)

«Укргідроенерго» — 30% чистого прибутку (6,285 млрд грн)

«Нафтогаз України» — 30% чистого прибутку, що належить державі (970 млн грн)

АТ «Оператор ГТС України» — 50% чистого прибутку (4,218 млрд грн)

АТ «Оператор ринку» — 75% чистого прибутку (30,5 млн грн)

«Плануємо, що частину чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, буде спрямовано на реалізацію робіт в межах Планів стійкості регіонів — підготовку до зими, відновлення пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури і інженерно-технічний захист», - сказала вона.

Державні підприємства інших сфер спрямують держбюджету:

АТ «Українська оборонна промисловість» — 30% чистого прибутку (1,048 млрд грн)

АТ «Укренергомашини» — 75% чистого прибутку з частки держави (1,733 млн грн)

ПрАТ «Укрфінжитло» — 30% чистого прибутку (2,062 млрд грн)

«Окремо — державні банки, їхній прибуток — це важливий ресурс для фінансування оборони та соціальних видатків.

За рішенням Кабміну, ПриватБанк спрямує до бюджету 20,4 млрд грн дивідендів (70% прибутку), а Ощадбанк — 4,8 млрд грн (30%)», - додала Свириденко.

