Петр Оленич: хронология дела и ключевые факты

Детальная хронология дела по земельному участку в Киеве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Что не так с делом Петра Оленича?

Петро Оленич — бывший директор Департамента земельных ресурсов КГГА и заместитель главы КГГА, которого САП обвиняет в злоупотреблении служебным положением по делу о передаче под застройку земельного участка по ул. Табирной, 28 в Шевченковском районе Киева. Однако элементарный хронологический анализ официальных документов свидетельствует об абсурдности обвинения: на момент принятия ключевых решений по этому делу Оленич либо вообще не занимал должностей, связанных с компетенциями в сфере земельных отношений, либо только что занял такую должность. «Судебно-юридическая газета» получила документы и восстанавливает хронологию событий.

Этап 1. Внесение данных о территории в кадастр без проведения геодезических работ

Первый шаг по делу был сделан в 2002 году. Главное управление земельных ресурсов под руководством А. Муховикова внесло в городской земельный кадастр данные о земельных участках с учетными кодами 88:008:016 и 88:008:003 без проведения геодезических работ.

Согласно техническому отчету компании «Транспроект» (директор Соколан О.М.), работы по земельно-кадастровой инвентаризации выполнены в 2002 году по заказу КП УЗН Шевченковского района.

Этап 2. Изменение Генплана: функциональное назначение территории изменено на жилую застройку

ООО «Архитектурное проектирование» подготовило градостроительное обоснование по заказу ЗАО «Радиант» о внесении изменений в градостроительную документацию и определении параметров отдельного объекта градостроительства — строительство жилого-офисного комплекса с встроенными и пристроенными помещениями торгово-офисного назначения, торговым центром и подземным паркингом по ул. Танковой, 1 — ул. Лагерная, 28.

Решением Киевского городского совета от 24 мая 2007 года № 610/1271 градостроительное обоснование утверждено, после чего были внесены изменения в Генеральный план города Киева.

Петро Оленич на тот момент не занимал ни одной должности в исполнительном органе Киевского городского совета — Киевской городской государственной администрации.

Этап 3. ООО «Украинская марка» — землепользователь и владелец недвижимого имущества

В 2013 году в технический отчет по инвентаризации квартала 88008 внесены изменения: новым землепользователем участка 88:008:016 признано ООО «Украинская марка». Оформление происходило в КП «Киевский институт земельных отношений» (директор Салтан В.М.).

В 2014 году директором Департамента земельных ресурсов КГГА Ю. Кулаковским информация о новом владельце и землепользователе внесена в городской земельный кадастр.

Петро Оленич в то время возглавлял Главное управление Госкомзема/Госземагентства в Сумской области.

Этап 4. Утверждение Детального плана территории: участок официально становится зоной многоэтажной застройки

Решением Киевского городского совета от 20 декабря 2017 года № 1005/4012 утвержден Детальный план территории (ДПТ) в пределах проспекта Победы, улиц Лагерной, Авиаконструктора Сикорского, железнодорожных путей, улиц Тимофея Шамрыла, Дорогожицкой, Елены Телиги и Александра Довженко. Функциональное назначение участка по ул. Табирной, 28 изменено на территорию жилой многоэтажной застройки.

Соответствующий документ был подготовлен в Департаменте градостроительства и архитектуры (директор С. Свистунов).

Петро Оленич в то время занимал должность первого заместителя директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА. В компетенцию этого Департамента не входят вопросы, связанные с земельными ресурсами.

Этап 5. Попытки судебного обжалования ДПТ, но решение остается действующим

В марте 2018 года детальный план стал предметом судебных споров. Прокурор подал иск к КГС, однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении. Апелляционная инстанция оставила решение в силе. Кассационная инстанция отменила оба решения и направила дело на новое рассмотрение.

Позже, в 2022 году, АК «Троянда» обратилась с иском, но суд первой инстанции оставил его без удовлетворения, апелляционная инстанция это решение оставила в силе. Кассационная инстанция открыла производство.

Решение КГС № 1005/4012 от 20 декабря 2017 года до сих пор не было отменено.

Этап 6. Ходатайство ООО «Украинская марка» о разработке проекта землеустройства

3 мая 2018 года ООО «Украинская марка» обратилось в КГС с ходатайством о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельного участка ориентировочной площадью 0,65 га для строительства и обслуживания жилого-офисного комплекса по ул. Лагерной, 28 (нынешняя Табирная) в Шевченковском районе.

На тот момент директором Департамента земельных ресурсов был О. Полищук, заместителем директора — Ю. Кулаковский. Петро Оленич не занимал ни одной должности в этой структуре.

Петро Оленич занимал должность первого заместителя директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Этап 7. Разработка проекта землеустройства по принципу молчаливого согласия

4 июня 2018 года ООО «Украинская марка» (директор А. Кушнирук) письменно уведомило Киевский городской совет о том, что компания самостоятельно приступает к разработке проекта землеустройства относительно отвода земельного участка. Разработчик проекта: ООО «Геометрикс-плюс».

Директором Департамента земельных ресурсов оставался О. Полищук, заместителем — Ю. Кулаковский.

Петро Оленич в то время не занимал ни одной должности в данном Департаменте.

Этап 8. Выдача разрешения на проектирование и ключевая дата назначения Оленича

8 июня 2018 года заместитель директора Департамента земельных ресурсов Ю. Кулаковский подписал задание на проектирование № ЗВП-6120/1. Документ предусматривал разработку проекта землеустройства для отвода участка площадью 0,60 га под строительство жилого-офисного комплекса.

Петро Оленич на тот момент не занимал должности в Департаменте земельных ресурсов КГГА.

Назначение Петра Оленича на должность директора Департамента земельных ресурсов КГГА

Распоряжением Киевского городского головы от 26 июля 2018 года № 496 Петро Оленич назначен на должность директора Департамента земельных ресурсов. То есть Петро Оленич пришёл на должность через 48 дней после согласования задания на проектирование и более чем через месяц после того, как разработка проекта землеустройства уже фактически началась, и за 7 месяцев после утверждения детального плана территории.

Этапы 9 и 10. Согласование проекта землеустройства двумя органами (декабрь 2018 — январь 2019 года)

23 ноября 2018 года Департамент градостроительства и архитектуры (заместитель директора В. Антоненко) предоставил заключение о соответствии проектируемого целевого назначения градостроительной документации. 06 декабря 2018 года этот же орган согласовал проект землеустройства относительно отвода земельного участка под жилую застройку, подтвердив соответствие ДПТ.

31 января 2019 года государственный эксперт Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области (Е. Шахова) проверила проект землеустройства на соответствие требованиям законодательства и предоставила положительное заключение без каких-либо замечаний.

На момент декабрьского согласования 2018 года Петро Оленич уже занимал должность директора Департамента. Вместе с тем, согласование предоставлялось профильными органами — Госгеокадастром и Департаментом градостроительства — на основании ДПТ и нормативных требований. По закону, основанием для отказа могла быть только несоответствие проекта законодательству, которого компетентные органы не установили.

Этап 11. Государственная регистрация земельного участка в кадастре

01 июля 2019 года государственный регистратор Госгеокадастра Самчук К.С. зарегистрировала земельный участок в Государственном земельном кадастре, присвоив ему кадастровый номер 8000000000:88:008:0016. Целевое назначение: 02.10 — для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома. Площадь — 0,6005 га.

В соответствии с действующим порядком, регистратор обязана была проверить соответствие поданных документов требованиям законодательства. Основанием для отказа могла быть только несоответствие, которого регистратор не выявила.

Этап 12. Подготовка проекта решения и его передача в Киевсовет

14 ноября 2019 года проект решения КГС о передаче земельного участка в аренду вместе с пояснительной запиской направлен в Киевский городской совет письмом № 05715-СЛ-3435. Субъектами представления выступили: заместитель главы КГГА В. Непоп, директор Департамента земельных ресурсов П. Оленич и заместитель директора — начальник юридического управления А. Василенко.

Проект решения был последовательно завизирован: главным специалистом отдела землеустройства Шевченковского, Святошинского, Оболонского, Подольского районов управления землеустройства (подготовка текста), начальником отдела Р. Олещенко, начальником управления землеустройства Департамента земельных ресурсов В. Пелихом, заместителем директора — начальником юридического управления А. Василенко (правовая экспертиза без замечаний), и, наконец — директором Департамента П. Оленичем.

В соответствии с Положением о Департаменте, директор проверяет наличие всех обязательных составляющих проекта землеустройства и соответствие проекта решения имеющимся документам. В данном случае такими документами были: положительное заключение Госгеокадастра, заключение Департамента градостроительства и действующий Детальный план территории.

Этапы 13 и 14. Согласование комиссией и юридической службой Киевсовета

19 ноября 2019 года постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала проект решения. Докладывал председатель комиссии О. Мищенко.

Петро Оленич на заседании комиссии по этому вопросу не докладывал.

05 декабря 2019 года начальник управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета Г. Гаршина по результатам правовой экспертизы согласовала проект решения без каких-либо замечаний.

Этап 15. Решение Киевсовета

19 декабря 2019 года на пленарном заседании Киевского городского совета проект решения «О передаче ООО «Украинская марка» в аренду земельного участка для строительства и обслуживания жилого-офисного комплекса по ул. Табирной, 28» поддержан депутатами.

По этому вопросу докладывал председатель постоянной комиссии КГС по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования О. Мищенко.

Петро Оленич на пленарном заседании по этому вопросу не докладывал.

Каждый депутат имел доступ к электронному кабинету со всеми материалами: аэрофотосъёмкой участка, данными кадастра, скан-копиями проекта землеустройства, проектом решения и пояснительной запиской.

Что доказывает хронология

Полная хронология дела раскрывает картину, которая существенно расходится с доказательствами обвинения. Ключевые решения, определившие судьбу участка, принимались до его назначения директором Департамента.

Что мог и чего не мог сделать директор Департамента земельных ресурсов КГГА

Ч. 14 ст. 123 Земельного кодекса Украины определяет перечень оснований для отказа в утверждении проекта землеустройства.

В данном случае проект прошёл все обязательные согласования в установленном порядке

Госгеокадастр согласовал его без каких-либо замечаний

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА подтвердил полное соответствие градостроительной документации, в частности детальному плану территории 2017 года.

То есть проект соответствовал всем требованиям, что исключало любые законные основания для отказа.

Изменение целевого назначения земельного участка в соответствии с утверждённым ДПТ не является злоупотреблением служебным положением, а является прямым требованием закона.

Ч. 4 ст. 24 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» обязывает привести целевое назначение в соответствие с детальным планом территории. Следовательно, именно несоответствие целевого назначения стало бы нарушением действующего законодательства.

С учётом изложенного, Петро Оленич не имел правовых оснований ни для отказа в подготовке проекта решения, ни для блокирования процедуры его согласования.

Окончательное решение принимал Киевский городской совет — самостоятельный орган, действующий независимо от Департамента земельных ресурсов КГГА и несущий полную ответственность за принятие решения.

Хронология дела свидетельствует о том, что ключевые решения по изменению функционального назначения участка, утверждению градостроительной документации и запуску процедуры землеустройства были приняты ещё до назначения Петра Оленича директором Департамента земельных ресурсов КГГА. На этапе, когда он подписывал документы, проект уже имел необходимые согласования профильных органов, а действующий детальный план территории предусматривал соответствующее целевое назначение участка. Следовательно, вопрос заключается не только в действиях отдельных должностных лиц, но и в том, может ли уголовное обвинение игнорировать последовательность официальных решений, принятых задолго до участия Петра Оленича в процедуре.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.