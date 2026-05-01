Петро Оленич: хронологія справи та ключові факти

Детальна хронологія справи щодо земельної ділянки у Києві.

Що не так зі справою Петра Оленича?

Петро Оленич – колишній директор Департаменту земельних ресурсів КМДА та заступник голови КМДА, якого САП звинувачує у зловживанні службовим становищем у справі про передачу під забудову земельної ділянки по вул. Табірній, 28 у Шевченківському районі Києва. Проте елементарний хронологічний аналіз офіційних документів свідчить про абсурдність звинувачення: на момент ухвалення головних рішень у цій справі Оленич або взагалі не обіймав посад, пов’язаних з компетенціями у сфері земельних відносин, або щойно заступив на таку посаду. «Судово-юридична газета» отримала документи і відновлює хронологію подій.

Етап 1. Внесення даних про територію до кадастру без проведення геодезичних робіт

Перший крок у справі зроблено у 2002 році. Головне управління земельних ресурсів під керівництвом А. Муховикова внесло до міського земельного кадастру дані про земельні ділянки з обліковими кодами 88:008:016 та 88:008:003 без проведення геодезичних робіт.

Відповідно до технічного звіту компанії «Транспроєкт» (директор Соколан О.М.) роботи з земельно-кадастрової інвентаризації виконані у 2002 році за замовленням КП УЗН Шевченківського району.

Етап 2. Зміна Генплану: функціональне призначення території змінено на житлову забудову

ТОВ «Архітектурне проєктування» підготувало містобудівне обґрунтування на замовлення ЗАТ «Радіант» про внесення змін до містобудівної документації та визначення параметрів окремого об’єкта містобудування – будівництво житлово-офісного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями торгово-офісного призначення, торговим центром та підземним паркінгом по вул. Танкова, 1 – вул. Лагерна, 28.

Рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 610/1271 містобудівне обґрунтування затверджено, після чого були внесені зміни до Генерального плану міста Києва.

Петро Оленич на той час не обіймав жодної посади у виконавчому органі Київської міської ради – Київській міській державній адміністрації.

Етап 3. ТОВ «Українська марка» - землекористувач та власник нерухомого майна

У 2013 році до технічного звіту по інвентаризації кварталу 88008 внесено зміни: новим землекористувачем ділянки 88:008:016 визнано ТОВ «Українська марка». Оформлення відбулося у КП «Київський інститут земельних відносин» (директор Салтан В.М.).

У 2014 році Директором Департаменту земельних ресурсів КМДА Ю. Кулаковським інформація про нового власника та землекористувача внесена до міського земельного кадастру.

Петро Оленич на той час очолював Головне управління Держкомзему/Держземагентства у Сумській області.

Етап 4. Затвердження Детального плану території: ділянка офіційно стає зоною багатоповерхової забудови

Рішенням Київської міської ради від 20 грудня 2017 року № 1005/4012 затверджено Детальний план території (ДПТ) у межах проспекту Перемоги, вулиць Лагерної, Авіаконструктора Сікорського, залізничних колій, вулиць Тимофія Шамрила, Дорогожицької, Олени Теліги та Олександра Довженка. Функціональне призначення ділянки по вул. Табірній, 28 змінено на територію житлової багатоповерхової забудови.

Відповідний документ був підготовлений у Департаменті містобудування та архітектури (директор С. Свистунов).

Петро Оленич на той час обіймав посаду першого заступника директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА. До компетенції цього Департаменту не входять питання пов’язані із земельними ресурсами.

Етап 5. Спроби судового оскарження ДПТ, але рішення залишається чинним

У березні 2018 року детальний план став предметом судових суперечок. Прокурор подав позов до КМР, однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні. Апеляційна інстанція залишила рішення в силі. Касаційна інстанція скасувала обидва рішення та відправила справу на новий розгляд.

Пізніше, у 2022 році АК «Троянда» звернулася з позовом, але суд першої інстанції залишив його без задоволення, апеляційна інстанція це рішення залишила в силі. Касаційна інстанція відкрила провадження.

Рішення КМР № 1005/4012 від 20 грудня 2017 року досі не було скасовано.

Етап 6. Клопотання ТОВ «Українська марка» про розробку проєкту землеустрою

03 травня 2018 року ТОВ «Українська марка» звернулося до КМР з клопотанням про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,65 га для будівництва та обслуговування житлово-офісного комплексу по вул. Лагерній, 28 (нинішня Табірна) у Шевченківському районі.

На той час директором Департаменту земельних ресурсів був О. Поліщук, заступником директора — Ю. Кулаковський. Петро Оленич не обіймав жодної посади у цій структурі.

Етап 7. Розробка проєкту землеустрою за принципом мовчазної згоди

04 червня 2018 року ТОВ «Українська марка» (директор А. Кушнірук) письмово повідомило Київську міську раду про те, що компанія самостійно приступає до розробки проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Розробник проєкту: ТОВ «Геометрікс-плюс».

Директором Департаменту земельних ресурсів залишався О. Поліщук, заступником — Ю. Кулаковський

Петро Оленич на той час не обіймав жодної посади у даному Департаменті.

Етап 8. Видача дозволу на проєктування і ключова дата призначення Оленича

08 червня 2018 року заступник директора Департаменту земельних ресурсів Ю. Кулаковський підписав завдання на проєктування № ЗВП-6120/1. Документ передбачав розробку проєкту землеустрою для відведення ділянки площею 0,60 га під будівництво житлово-офісного комплексу. Завдання завізували: начальник управління землеустрою та моніторингу земель О. Єрмолаєв О. та в.о. начальника відділу землеустрою та моніторингу земель Шевченківського району Д. Новаковський.

Петро Оленич на той час не обіймав посади у Департаменті земельних ресурсів КМДА.

Призначення Петра Оленича на посаду директора Департаменту земельних ресурсів КМДА

Розпорядженням Київського міського голови від 26 липня 2018 року № 496 Петро Оленич призначений на посаду директора Департаменту земельних ресурсів. Тобто Петро Оленич прийшов на посаду через 48 днів після погодження завдання на проєктування, та більш ніж через місяць після того, як розробка проєкту землеустрою вже фактично розпочалась і за 7 місяців після затвердження детального плану території.

Етапи 9 та 10. Погодження проєкту землеустрою двома органами (грудень 2018 — січень 2019 року)

23 листопада 2018 року Департамент містобудування та архітектури (заступник директора В. Антоненко) надав висновок про відповідність запроєктованого цільового призначення містобудівній документації. 06 грудня 2018 року цей самий орган погодив проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки під житлову забудову, підтвердивши відповідність ДПТ.

31 січня 2019 року державний експерт Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області (Є. Шахова) перевірила проєкт землеустрою на відповідність вимогам законодавства та надала позитивний висновок без жодних зауважень.

На момент грудневого погодження 2018 року Петро Оленич вже обіймав посаду директора Департаменту. Разом з тим, погодження надавалось профільними органами – Держгеокадастром та Департаментом містобудування – на підставі ДПТ та нормативних вимог. За законом, підставою для відмови могла бути лише невідповідність проєкту законодавству, якої компетентні органи не встановили.

Етап 11. Державна реєстрація земельної ділянки в кадастрі

01 липня 2019 року державний реєстратор Держгеокадастру Самчук К.С. зареєструвала земельну ділянку в Державному земельному кадастрі, надавши їй кадастровий номер 8000000000:88:008:0016. Цільове призначення: 02.10 – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Площа - 0,6005 га.

Відповідно до чинного порядку, реєстратор зобов'язана була перевірити відповідність поданих документів вимогам законодавства. Підставою для відмови могла бути лише невідповідність, якої реєстратор не виявила.

Етап 12. Підготовка проєкту рішення та його передача до Київради

14 листопада 2019 року проєкт рішення КМР про передачу земельної ділянки в оренду разом з пояснювальною запискою направлено до Київської міської ради листом № 05715-СЛ-3435. Суб'єктами подання виступили: заступник голови КМДА В. Непоп, директор Департаменту земельних ресурсів П. Оленич та заступник директора – начальник юридичного управління А. Василенко.

Проєкт рішення був послідовно завізований: головним спеціалістом відділу землеустрою Шевченківського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів управління землеустрою (підготовка тексту), начальником відділу Р. Олещенком, начальником управління землеустрою Департаменту земельних ресурсів В. Пелихом, заступником директора – начальником юридичного управління А. Василенком (правова експертиза без зауважень), і нарешті — директором Департаменту П. Оленичем.

Відповідно до Положення про Департамент, директор перевіряє наявність усіх обов'язкових складових проєкту землеустрою та відповідність проєкту рішення наявним документам. У даному випадку такими документами були: позитивний висновок Держгеокадастру, висновок Департаменту містобудування та дійсний Детальний план території.

Етапи 13 та 14. Погодження комісією та юридичною службою Київради

19 листопада 2019 року постійна комісія Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування підтримала проєкт рішення. Доповідав голова комісії О. Міщенко.

Петро Оленич на засіданні комісії з цього питання не доповідав.

05 грудня 2019 року начальник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради Г. Гаршина за результатами правової експертизи погодила проєкт рішення без жодних зауважень.

Етап 15. Рішення Київради

19 грудня 2019 року на пленарному засіданні Київської міської ради проєкт рішення «Про передачу ТОВ «Українська марка» в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлово-офісного комплексу на вул. Табірній, 28» підтриманий депутатами.

З цього питання доповідав Голова постійної комісії КМР з питань містобудування, архітектури та землекористування О. Міщенко.

Петро Оленич на пленарному засіданні з цього питання не доповідав.

Кожен депутат мав доступ до електронного кабінету з усіма матеріалами: аерофотозйомкою ділянки, даними кадастру, скан-копіями проєкту землеустрою, проєктом рішення та пояснювальною запискою.

Що доводить хронологія

Повна хронологія справи розкриває картину, яка суттєво розходиться з доказами обвинувачення. Ключові рішення, які визначили долю ділянки, ухвалювались до його призначення директором Департаменту.

Що міг і чого не міг зробити директор Департаменту земельних ресурсів КМДА

Ч. 14 ст. 123 Земельного кодексу України визначає перелік підстав для відмови у затвердженні проєкту землеустрою.

У даному випадку проєкт пройшов усі обов'язкові погодження у встановленому порядку

Держгеокадастр погодив його без жодних зауважень

Департамент містобудування і архітектури КМДА підтвердив повну відповідність містобудівній документації, зокрема детальному плану території 2017 року.

Тобто проєкт відповідав усім вимогам, що виключало будь-які законні підстави для відмови.

Зміна цільового призначення земельної ділянки відповідно до затвердженого ДПТ не є зловживанням службовим становищем, а є прямою вимогою закону.

Ч. 4 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зобов'язує привести цільове призначення у відповідність до детального плану територій. Відтак саме незміна цільового призначення стала би порушенням чинного законодавства.

З огляду на викладене, Петро Оленич не мав правових підстав ані для відмови у підготовці проєкту рішення, ані для блокування процедури його погодження.

Остаточне рішення ухвалювала Київська міська рада - самостійний орган, який діє незалежно від Департаменту земельних ресурсів КМДА та несе повну відповідальність за ухвалення рішення.

Хронологія справи свідчить про те, що ключові рішення щодо зміни функціонального призначення ділянки, затвердження містобудівної документації та запуску процедури землеустрою були ухвалені ще до призначення Петра Оленича директором Департаменту земельних ресурсів КМДА. На етапі, коли він підписував документи, проєкт уже мав необхідні погодження профільних органів, а чинний детальний план території передбачав відповідне цільове призначення ділянки. Відтак питання полягає не лише у діях окремих посадовців, а й у тому, чи може кримінальне обвинувачення ігнорувати послідовність офіційних рішень, ухвалених задовго до участі Петра Оленича у процедурі.

