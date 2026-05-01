Что в гигиеническом наборе военнослужащего: Кабмин прописал состав с учетом потребностей женщин
Кабинет министров принял постановление №555, которой внес изменения в порядок вещевого, медицинского, психологического и социального обеспечения военнослужащих. Нововведения детализируют выдачу средств личной гигиены и учитывают гендерные потребности.
Что меняется
Отныне военнослужащие:
- призванные во время мобилизации;
- или принятые на службу по контракту
будут получать набор средств личной гигиены сразу после зачисления в воинскую часть или учебный центр.
Речь идет об одноразовой выдаче на весь период службы (за исключениями, предусмотренными отдельными нормами порядка).
Важно: если военнослужащий отказывается от набора, денежная компенсация не предусмотрена.
Что входит в набор
Правительство впервые четко утвердило перечень. В него входят, в частности:
- полотенце, расческа, органайзер;
- зубная щетка и паста;
- шампунь и гель для душа;
- антиперспирант;
- средства для бритья;
- влажные и сухие салфетки;
- крем для ухода;
- бумажные санитарно-гигиенические изделия;
- ватные палочки.
Для женщин предусмотрены дополнительные средства, в частности ежедневные и гигиенические прокладки.
Изменения внесены в порядок, утвержденный постановлением правительства №1234 от 29 октября 2024 года. Новое решение фактически детализирует практические аспекты обеспечения, которые ранее были прописаны в общем виде.
