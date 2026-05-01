Что в гигиеническом наборе военнослужащего: Кабмин прописал состав с учетом потребностей женщин

Наборы будут выдавать всем, кто начинает службу — мобилизованным и контрактникам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет министров принял постановление №555, которой внес изменения в порядок вещевого, медицинского, психологического и социального обеспечения военнослужащих. Нововведения детализируют выдачу средств личной гигиены и учитывают гендерные потребности.

Что меняется

Отныне военнослужащие:

призванные во время мобилизации;

или принятые на службу по контракту

будут получать набор средств личной гигиены сразу после зачисления в воинскую часть или учебный центр.

Речь идет об одноразовой выдаче на весь период службы (за исключениями, предусмотренными отдельными нормами порядка).

Важно: если военнослужащий отказывается от набора, денежная компенсация не предусмотрена.

Что входит в набор

Правительство впервые четко утвердило перечень. В него входят, в частности:

полотенце, расческа, органайзер;

зубная щетка и паста;

шампунь и гель для душа;

антиперспирант;

средства для бритья;

влажные и сухие салфетки;

крем для ухода;

бумажные санитарно-гигиенические изделия;

ватные палочки.

Для женщин предусмотрены дополнительные средства, в частности ежедневные и гигиенические прокладки.

Изменения внесены в порядок, утвержденный постановлением правительства №1234 от 29 октября 2024 года. Новое решение фактически детализирует практические аспекты обеспечения, которые ранее были прописаны в общем виде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.