  1. В Украине

Что в гигиеническом наборе военнослужащего: Кабмин прописал состав с учетом потребностей женщин

08:48, 1 мая 2026
Наборы будут выдавать всем, кто начинает службу — мобилизованным и контрактникам.
Что в гигиеническом наборе военнослужащего: Кабмин прописал состав с учетом потребностей женщин
Кабинет министров принял постановление №555, которой внес изменения в порядок вещевого, медицинского, психологического и социального обеспечения военнослужащих. Нововведения детализируют выдачу средств личной гигиены и учитывают гендерные потребности.

Что меняется

Отныне военнослужащие:

  • призванные во время мобилизации;
  • или принятые на службу по контракту

будут получать набор средств личной гигиены сразу после зачисления в воинскую часть или учебный центр.

Речь идет об одноразовой выдаче на весь период службы (за исключениями, предусмотренными отдельными нормами порядка).

Важно: если военнослужащий отказывается от набора, денежная компенсация не предусмотрена.

Что входит в набор

Правительство впервые четко утвердило перечень. В него входят, в частности:

  • полотенце, расческа, органайзер;
  • зубная щетка и паста;
  • шампунь и гель для душа;
  • антиперспирант;
  • средства для бритья;
  • влажные и сухие салфетки;
  • крем для ухода;
  • бумажные санитарно-гигиенические изделия;
  • ватные палочки.

Для женщин предусмотрены дополнительные средства, в частности ежедневные и гигиенические прокладки.

Изменения внесены в порядок, утвержденный постановлением правительства №1234 от 29 октября 2024 года. Новое решение фактически детализирует практические аспекты обеспечения, которые ранее были прописаны в общем виде.

военные Кабинет Министров Украины военнослужащие

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета».

