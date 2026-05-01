Що в гігієнічному наборі військового: Кабмін прописав склад з урахуванням потреб жінок

Набори видаватимуть усім, хто розпочинає службу — мобілізованим і контрактникам.

Кабінет міністрів ухвалив постанову №555, якою вніс зміни до порядку речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців. Нововведення деталізують видачу засобів особистої гігієни та враховують гендерні потреби.

Що змінюється

Відтепер військовослужбовці:

призвані під час мобілізації;

або прийняті на службу за контрактом

отримуватимуть набір засобів особистої гігієни одразу після зарахування до військової частини чи навчального центру.

Йдеться про одноразову видачу на весь період служби (за винятками, передбаченими окремими нормами порядку).

Важливо: якщо військовий відмовляється від набору, грошова компенсація не передбачена.

Що входить до набору

Уряд вперше чітко затвердив перелік. До нього входять, зокрема:

рушник, гребінець, органайзер;

зубна щітка та паста;

шампунь і гель для душу;

антиперспірант;

засоби для гоління;

вологі та сухі серветки;

крем для догляду;

паперові санітарно-гігієнічні вироби;

ватні палички.

Для жінок передбачено додаткові засоби, зокрема щоденні та гігієнічні прокладки.

Зміни внесено до порядку, затвердженого постановою уряду №1234 від 29 жовтня 2024 року. Нове рішення фактично деталізує практичні аспекти забезпечення, які раніше були прописані загально.

