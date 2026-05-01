Директор школы не отреагировала на буллинг ученика со стороны учителя — суд назначил штраф

11:29, 1 мая 2026
По закону о таких случаях должны немедленно информировать полицию и службу по делам детей.
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщила о случае буллинга, на который руководство учебного заведения не отреагировало должным образом. Речь идет об обращении родителей, которые пожаловались на травлю их ребенка со стороны педагога и бездействие администрации.

«В случае поступления сообщения о насилии руководитель заведения должен рассмотреть его в течение одних суток», — подчеркнула омбудсмен. Она уточнила, что при наличии признаков буллинга директор обязан безотлагательно уведомить родителей, полицию и службу по делам детей.

По словам Лещик, комиссия в учебном заведении не устанавливает факт насилия — это компетенция правоохранительных органов и суда. Вместо этого ее задача — предотвращать подобные случаи и устранять причины их возникновения. Соответствующий порядок утвержден постановлением Кабинета Министров.

В данном случае омбудсмен обратилась с запросами к учредителю заведения и полиции. В правоохранительных органах подтвердили: директор не сообщила о буллинге, как того требует закон.

На руководителя заведения составили админпротокол по ч. 5 ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд установил, что она получила заявление от матери ученика, но не передала информацию полиции в установленный срок.

В результате суд признал директора виновной и оштрафовал на 850 гривен.

Омбудсмен подчеркнула, что подобные случаи — не единичны. Часть руководителей либо вообще не сообщают полиции о буллинге, либо ограничиваются устными обращениями.

«Несообщение полиции не решает проблему, а лишь усугубляет ее», — отметила Лещик.

Она призвала руководителей учебных заведений действовать исключительно в рамках закона и не бояться огласки. По ее словам, только системное взаимодействие администрации, родителей, учеников и педагогов может обеспечить безопасную образовательную среду.

