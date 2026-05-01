Директорка школи не відреагувала на булінг учня з боку вчителя — суд призначив штраф

За законом про такі випадки мають негайно інформувати поліцію та службу у справах дітей.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Освітній омбудсмен Надія Лещик повідомила про випадок булінгу, на який керівництво навчального закладу не відреагувало належним чином. Йдеться про звернення батьків, які поскаржилися на цькування їхньої дитини з боку педагога та бездіяльність адміністрації.

«У випадку надходження повідомлення про насильство керівник закладу має розглянути його протягом однієї доби», — наголосила омбудсменка. Вона уточнила, що за наявності ознак булінгу директор зобов’язаний невідкладно повідомити батьків, поліцію та службу у справах дітей.

За словами Лещик, комісія в закладі освіти не встановлює факт насильства — це компетенція правоохоронців і суду. Натомість її завдання — запобігати подібним випадкам і усувати причини їх виникнення. Відповідний порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів.

У цьому випадку омбудсменка звернулася із запитами до засновника закладу та поліції. У правоохоронних органах підтвердили: директорка не повідомила про булінг, як того вимагає закон.

На керівницю закладу склали адмінпротокол за ч. 5 ст. 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд встановив, що вона отримала заяву від матері учня, але не передала інформацію поліції у визначений строк.

У результаті суд визнав директорку винною та оштрафував на 850 гривень.

Омбудсменка підкреслила, що подібні випадки — не поодинокі. Частина керівників або взагалі не повідомляють поліцію про булінг, або обмежуються усними зверненнями.

«Неповідомлення поліції не вирішує проблему, а лише загострює її», — зауважила Лещик.

Вона закликала керівників закладів освіти діяти виключно в межах закону та не боятися розголосу. За її словами, лише системна взаємодія адміністрації, батьків, учнів і педагогів може забезпечити безпечне освітнє середовище.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.