В Украине заработал короткий номер горячей линии Офиса Омбудсмена

Обратиться в Офис Омбудсмена теперь можно по номеру 1678, прежний номер также остается в силе.

В Украине ввели короткий номер горячей линии Офиса Омбудсмена — 1678. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, новый номер заработал для повышения оперативности связи и упрощения обращений граждан по вопросам защиты их прав.

В то же время прежний номер горячей линии — 0 800 50 17 20 — продолжает работать в обычном режиме. В ведомстве отмечают, что сейчас продолжается переходный период, во время которого заявители могут выбирать удобный для себя способ связи.

