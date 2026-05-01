В Україні запрацював короткий номер гарячої лінії Офісу Омбудсмана

Звернутися до Офісу Омбудсмана тепер можна за номером 1678, попередній номер також залишається чинним.

В Україні запровадили короткий номер гарячої лінії Офісу Омбудсмана — 1678. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, новий номер запрацював для підвищення оперативності зв’язку та спрощення звернень громадян щодо захисту їхніх прав.

Водночас попередній номер гарячої лінії — 0 800 50 17 20 — продовжує працювати у звичному режимі. У відомстві зазначають, що наразі триває перехідний період, під час якого заявники можуть обирати зручний для себе спосіб зв’язку.

