В Черкасской области в ДТП погибли три человека, среди них двое военнослужащих ТЦК

В Черкасской области в районе населенного пункта Княжа Звенигородского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Среди них — двое военнослужащих Звенигородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и один гражданский. Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК.

По информации ведомства, авария произошла 30 апреля. В результате ДТП еще один военнослужащий и гражданское лицо получили травмы различной степени тяжести и были доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

В ТЦК отметили, что погибшие военнослужащие ранее в составе боевых подразделений участвовали в защите Украины в Харьковской и Донецкой областях, и выразили соболезнования семьям погибших.

