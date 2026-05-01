  1. В Украине

В Черкасской области в ДТП погибли три человека, среди них двое военнослужащих ТЦК

14:27, 1 мая 2026
Авария произошла в Звенигородском районе, ещё двое пострадавших госпитализированы.
Фото: cherkasypolice
В Черкасской области в районе населенного пункта Княжа Звенигородского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Среди них — двое военнослужащих Звенигородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки и один гражданский. Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК.

По информации ведомства, авария произошла 30 апреля. В результате ДТП еще один военнослужащий и гражданское лицо получили травмы различной степени тяжести и были доставлены каретой скорой помощи в медицинское учреждение.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

В ТЦК отметили, что погибшие военнослужащие ранее в составе боевых подразделений участвовали в защите Украины в Харьковской и Донецкой областях, и выразили соболезнования семьям погибших.

ДТП Черкассы ТЦК

