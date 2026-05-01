На Черкащині в ДТП загинули троє людей, серед них двоє військових ТЦК

Фото: cherkasypolice

У Черкаській області в районі населеного пункту Княжа Звенигородського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули троє людей. Серед них — двоє військовослужбовців Звенигородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та один цивільний. Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК.

За інформацією відомства, аварія сталася 30 квітня. У результаті ДТП ще один військовослужбовець і цивільна особа отримали травми різного ступеня та були доставлені каретою швидкої допомоги до медичного закладу.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

У ТЦК зазначили, що загиблі військовослужбовці раніше у складі бойових підрозділів брали участь у захисті України на Харківщині та Донеччині, та висловили співчуття родинам загиблих.

