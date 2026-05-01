«Финансовое бремя за физиологию»: украинцы требуют снизить НДС на средства гигиены до уровня медицинских товаров

Петиция об отмене «tampon tax» в Украине набрала необходимые голоса.

Фото: Sasun Bughdaryan / Unsplash

Электронная петиция с призывом снизить НДС на средства женской интимной гигиены набрала необходимое количество голосов для рассмотрения правительством.

Как отмечается на платформе Кабинета Министров, петиция №41/009643-26еп была подана 8 апреля, и по состоянию на 1 мая она собрала более 25 тысяч подписей.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в Налоговый кодекс Украины и приравнять средства женской интимной гигиены к медицинским изделиям. Речь, в частности, идет о прокладках, тампонах, менструальных чашах и других подобных товарах.

В настоящее время такие средства облагаются стандартной ставкой НДС в 20%, тогда как для лекарственных средств и медицинских изделий действует льготная ставка в 7%. В петиции подчеркивается, что эти товары являются базовой необходимостью для здоровья и гигиены, а не предметами выбора.

«Облагать налогом эти товары по ставке 20%, тогда как медицинские средства имеют ставку 7%, — означает де-факто ввести финансовое бремя за женскую физиологию. Это создает серьезное непропорциональное давление на бюджет женщин, особенно в условиях продолжающейся войны, экономической нестабильности, инфляции и падения доходов населения», - отмечают авторы.

Инициаторы отмечают, что правительства многих развитых стран уже признали так называемый «налог на тампоны» (tampon tax) экономически дискриминационным. Например, Германия официально признала эти средства товарами повседневной необходимости и снизила НДС до 7%, Испания — до 4%, а ряд других государств полностью отменил этот налог.

В петиции призывают правительство разработать и подать в Верховную Раду законопроект, который будет предусматривать установление льготной ставки НДС в 7% для средств женской интимной гигиены.

