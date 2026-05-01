«Фінансовий тягар за фізіологію»: українці вимагають знизити ПДВ на засоби гігієни до рівня медичних товарів

Петиція про скасування «tampon tax» в Україні набрала необхідні голоси.

Електронна петиція із закликом знизити ПДВ на засоби жіночої інтимної гігієни набрала необхідну кількість голосів для розгляду урядом.

Як зазначається на платформі Кабінету Міністрів, петицію №41/009643-26еп було подано 8 квітня, і станом на 1 травня вона зібрала понад 25 тисяч підписів.

Автори ініціативи пропонують внести зміни до Податкового кодексу України та прирівняти засоби жіночої інтимної гігієни до медичних виробів. Йдеться, зокрема, про прокладки, тампони, менструальні чаші та інші подібні товари.

Наразі такі засоби оподатковуються за стандартною ставкою ПДВ у 20%, тоді як для лікарських засобів і медичних виробів діє пільгова ставка у 7%. У петиції наголошується, що ці товари є базовою необхідністю для здоров’я та гігієни, а не предметами вибору.

«Оподатковувати ці товари за ставкою 20%, тоді як медичні засоби мають ставку 7%, — означає де-факто запровадити фінансовий тягар за жіночу фізіологію. Це створює серйозний непропорційний тиск на бюджет жінок, особливо в умовах триваючої війни, економічної нестабільності, інфляції та падіння доходів населення», - зазначають автори.

Ініціатори наголошують, що уряди багатьох розвинених країн вже визнали так званий «податок на тампони» (tampon tax) економічно дискримінаційним. Наприклад, Німеччина офіційно визнала ці засоби товарами щоденної потреби і знизила ПДВ до 7%, Іспанія — до 4%, а низка інших держав повністю скасувала цей податок.

У петиції закликають уряд розробити та подати до Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме встановлення пільгової ставки ПДВ у 7% для засобів жіночої інтимної гігієни.

