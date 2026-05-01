  1. В Україні

«Фінансовий тягар за фізіологію»: українці вимагають знизити ПДВ на засоби гігієни до рівня медичних товарів

22:54, 1 травня 2026
Петиція про скасування «tampon tax» в Україні набрала необхідні голоси.
Фото: Sasun Bughdaryan / Unsplash
Електронна петиція із закликом знизити ПДВ на засоби жіночої інтимної гігієни набрала необхідну кількість голосів для розгляду урядом.

Як зазначається на платформі Кабінету Міністрів, петицію №41/009643-26еп було подано 8 квітня, і станом на 1 травня вона зібрала понад 25 тисяч підписів.

Автори ініціативи пропонують внести зміни до Податкового кодексу України та прирівняти засоби жіночої інтимної гігієни до медичних виробів. Йдеться, зокрема, про прокладки, тампони, менструальні чаші та інші подібні товари.

Наразі такі засоби оподатковуються за стандартною ставкою ПДВ у 20%, тоді як для лікарських засобів і медичних виробів діє пільгова ставка у 7%. У петиції наголошується, що ці товари є базовою необхідністю для здоров’я та гігієни, а не предметами вибору.

«Оподатковувати ці товари за ставкою 20%, тоді як медичні засоби мають ставку 7%, — означає де-факто запровадити фінансовий тягар за жіночу фізіологію. Це створює серйозний непропорційний тиск на бюджет жінок, особливо в умовах триваючої війни, економічної нестабільності, інфляції та падіння доходів населення», - зазначають автори.

Ініціатори наголошують, що уряди багатьох розвинених країн вже визнали так званий «податок на тампони» (tampon tax) економічно дискримінаційним. Наприклад, Німеччина офіційно визнала ці засоби товарами щоденної потреби і знизила ПДВ до 7%, Іспанія — до 4%, а низка інших держав повністю скасувала цей податок.

У петиції закликають уряд розробити та подати до Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме встановлення пільгової ставки ПДВ у 7% для засобів жіночої інтимної гігієни.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Еволюція тиску на суддів: від звільнень до гібридних реформ у практиці ЄСПЛ

Аналіз останніх рішень ЄСПЛ проти Польщі, Угорщини та України доводить, що незалежність судді — це не привілей, а обов’язок висловлюватися на захист верховенства права.

Звинувачення у плагіаті у Facebook — це оспорення авторства: Верховний Суд про належний спосіб захисту

Публічне звинувачення у плагіаті в соціальних мережах є формою невизнання авторського права, а заборона поширення такої інформації — належним способом захисту.

ЄСПЛ визнав порушення права власності українця через арешт його авто у справі третіх осіб

ЄСПЛ розглянув справу про вилучення авто та визнав порушення права власності українця.

Уряд затвердив порядок отримання електронних довідок про місце роботи для держслужбовців

Держава переводить трудові довідки чиновників у безкоштовний онлайн-формат.

За міжнародні гранти підприємцям доведеться платити 23% податку

ДПС розглядає іноземні гранти бізнесу не як ресурс для розвитку, а як об’єкт оподаткування.

