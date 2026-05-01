Работодателям напомнили о сроке подачи отчетности по взносу за трудоустройство лиц с инвалидностью

18:38, 1 мая 2026
Отчет за I квартал 2026 года необходимо подать до 11 мая, в противном случае придется уплачивать взнос за невыполнение норматива.
Работодатели, не выполнившие норматив по трудоустройству лиц с инвалидностью, обязаны подать отчетность о начислении, расчете и уплате соответствующего взноса в налоговый орган по основному месту учета в течение 40 календарных дней после завершения отчетного квартала. Об этом сообщили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Предельный срок подачи отчета по результатам I квартала 2026 года — 11 мая.

В Украине действует обновленный механизм финансовой поддержки трудоустройства лиц с инвалидностью, предусмотренный Законом № 4219-IX. Согласно ему, работодатели — как юридические лица, так и физические лица-предприниматели — должны уплачивать взнос, если одновременно выполняются два условия: среднесписочная численность работников в квартале составляет 8 и более человек, а установленный норматив рабочих мест для лиц с инвалидностью не выполнен.

Одним из ключевых нововведений является то, что плательщиками взноса определены все работодатели без исключения — независимо от формы собственности, включая государственные и коммунальные учреждения.

В то же время законодательство предусматривает исключения. Взнос не уплачивают работодатели, у которых работает менее 8 человек, те, кто выполнил норматив, а также дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств.

Норматив рабочих мест определяется работодателем самостоятельно: одно место — если штат насчитывает от 8 до 25 работников; 4% от среднесписочной численности — если более 25 человек; 2% — для отдельных учреждений, в частности учреждений здравоохранения, реабилитационных учреждений, поставщиков социальных услуг и организаций, деятельность которых связана с реабилитацией, обучением или уходом за лицами с инвалидностью.

В случае невыполнения норматива работодатель должен самостоятельно рассчитать сумму взноса. Она определяется как 40% среднемесячной заработной платы на одного работника за соответствующий квартал, умноженные на разницу между установленным нормативом и фактическим количеством трудоустроенных лиц с инвалидностью. Расчет среднемесячной заработной платы осуществляется в соответствии со специальным порядком, утвержденным правительством.

На период действия военного положения и до завершения квартала, в котором оно будет прекращено или отменено, предусмотрено временное уменьшение суммы взноса на 50%.

Также с 1 января 2026 года Государственная казначейская служба Украины открыла новые счета для зачисления таких средств по коду бюджетной классификации 50070100.

