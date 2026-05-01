Роботодавцям нагадали про дедлайн звітності за внеском щодо працевлаштування осіб з інвалідністю

Звіт за І квартал 2026 року необхідно подати до 11 травня, інакше доведеться сплачувати внесок за невиконання нормативу.

Роботодавці, які не виконали норматив працевлаштування осіб з інвалідністю, зобов’язані подати звітність про нарахування, обчислення та сплату відповідного внеску до податкового органу за основним місцем обліку протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу. Про це розповіли в Інспекціх з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

В Україні діє оновлений механізм фінансової підтримки працевлаштування осіб з інвалідністю, передбачений Законом № 4219-ІХ. Відповідно до нього, роботодавці — як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці — повинні сплачувати внесок, якщо одночасно виконуються дві умови: середньооблікова чисельність працівників у кварталі становить 8 і більше осіб, а встановлений норматив робочих місць для осіб з інвалідністю не виконано.

Одним із ключових нововведень є те, що платниками внеску визначено всіх роботодавців без винятку — незалежно від форми власності, включно з державними та комунальними установами.

Водночас законодавство передбачає винятки. Внесок не сплачують роботодавці, у яких працює менше ніж 8 осіб, ті, хто виконав норматив, а також дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав.

Норматив робочих місць визначається роботодавцем самостійно: одне місце — якщо штат налічує від 8 до 25 працівників; 4% від середньооблікової чисельності — якщо понад 25 осіб; 2% — для окремих установ, зокрема закладів охорони здоров’я, реабілітаційних установ, надавачів соціальних послуг та організацій, діяльність яких пов’язана з реабілітацією, навчанням чи доглядом за особами з інвалідністю.

У разі невиконання нормативу роботодавець має самостійно розрахувати суму внеску. Вона визначається як 40% середньомісячної заробітної плати на одного працівника за відповідний квартал, помножені на різницю між встановленим нормативом і фактичною кількістю працевлаштованих осіб з інвалідністю. Розрахунок середньомісячної зарплати здійснюється за спеціальним порядком, затвердженим урядом.

На період дії воєнного стану та до завершення кварталу, в якому його буде припинено або скасовано, передбачено тимчасове зменшення суми внеску на 50%.

Також із 1 січня 2026 року Державна казначейська служба України відкрила нові рахунки для зарахування таких коштів за кодом бюджетної класифікації 50070100.

