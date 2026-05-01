Кредитная схема на 100 млн грн: Игорю Коломойскому объявили новое подозрение по делу «ПриватБанка»

Правоохранители задокументировали новые эпизоды преступной деятельности бывшего бенефициарного собственника одного из крупнейших банков Украины. Служба безопасности Украины указывает: речь идет о завладении более 100 млн грн финучреждения.

По материалам дела, в 2014 году он и связанные с ним лица незаконно завладели более 100 млн грн, которые принадлежали подконтрольному им финансовому учреждению.

По данным СМИ, речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском и деле «ПриватБанка».

Как установило расследование, финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции.

Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота.

По версии стороны обвинения, часть этих активов в итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом исполнения договоров. В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, которое находилось под его контролем.

СБУ указывает, что в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования.

По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого «перекредитования».

К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций.

Следователи Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили бывшему бенефициарному собственнику одного из крупнейших банков Украины о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 15.04.2008 года) — мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.