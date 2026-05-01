Кредитна схема на 100 млн грн: Ігорю Коломойському оголосили нову підозру у справі «ПриватБанку»

11:46, 1 травня 2026
Ігорю Коломойському, який вже перебуває під вартою, оголосили нову підозру.
Правоохоронці задокументували нові епізоди злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України. Служба безпеки України вказує: йдеться про заволодіння понад 100 млн грн фінустанови.

За матеріалами справи, у 2014 році він та пов’язані із ним особи незаконно заволоділи понад 100 млн грн, що належали підконтрольній їм фінансовій установі.

За даними ЗМІ, йдеться про бізнесмена Ігоря Коломойського та справу «ПриватБанку».

Як встановило розслідування, фінансова схема полягала у тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції.

Відповідно до матеріалів провадження, підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення та без реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.

За версією сторони обвинувачення, частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

СБУ вказує, що внаслідок таких дій банку завдано збитків на суму понад 100 млн грн. Розмір завданих збитків уточнюється в ході досудового розслідування.

За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого «перекредитування».

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили колишньому бенефіціарному власнику одного із найбільших банків України про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (в редакції Закону від 15.04.2008 року) – шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

