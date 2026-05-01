Инфляция вырастет до 9,4% к концу года — Андрей Пышный дал прогноз

После периода замедления цены начали расти, пик инфляции ожидается в конце 2026 года.

После длительного периода снижения инфляция в Украине снова начала расти, прежде всего из-за подорожания энергоресурсов. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

По его словам, инфляция замедлялась с июня 2025 года по январь 2026 года, однако в дальнейшем рост возобновился. Ценовое давление усилилось из-за сложной ситуации в энергетике после российских обстрелов, резкого подорожания топлива на фоне войны на Ближнем Востоке, последствий предыдущего ослабления гривны, а также более быстрого, чем ожидалось, роста заработных плат.

В марте инфляция ускорилась до 7,9%, а базовая — до 7,1%, что превысило предыдущие прогнозы НБУ. По оценкам регулятора, в апреле рост инфляции продолжился. В то же время инфляционные ожидания большинства респондентов оставались устойчивыми, а ожидания населения после ухудшения в первом квартале улучшились в апреле и вернулись к уровню конца прошлого года.

В НБУ прогнозируют, что в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться близкой к текущим уровням, однако во втором полугодии ускорится — до 9,4% в конце года. Это связано с подорожанием энергоресурсов и ростом производственных затрат, а также вторичными эффектами от подорожания топлива.

Возвращение инфляции к устойчивому снижению ожидается в 2027 году. Этому будут способствовать снижение внешнего ценового давления, постепенное восстановление энергетики, увеличение урожаев и меры денежно-кредитной политики. По прогнозу, в конце 2027 года инфляция замедлится до 6,5%, а в 2028 году достигнет целевого уровня 5%.

В начале 2026 года экономическая активность в Украине замедлилась из-за последствий атак России на энергетическую инфраструктуру и логистику, а также из-за холодной зимы и задержек внешней помощи. В первом квартале рост реального ВВП, по оценкам НБУ, составил 0,2% в годовом исчислении.

Регулятор ухудшил прогноз роста экономики в 2026 году до 1,3%. В то же время в 2027–2028 годах ожидается ускорение роста ВВП до 2,8–3,7% благодаря восстановлению энергосистемы, оживлению инвестиций и стабильному потребительскому спросу.

В НБУ также отмечают, что неопределенность в отношении внешнего финансирования уменьшилась. В апреле Европейский Союз разблокировал для Украины финансирование в размере 90 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan, первый транш ожидается в июне.

В целом в 2026 году прогнозируется более 53 млрд долларов международной помощи, около 42 млрд долларов в 2027 году и 22 млрд долларов в 2028 году. Это позволит финансировать дефицит бюджета и поддерживать международные резервы на уровне 60-67 млрд долларов, что будет способствовать стабильности валютного рынка.

