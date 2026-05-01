  В Україні

Інфляція зросте до 9,4% до кінця року – Андрій Пишний дав прогноз

16:15, 1 травня 2026
Після періоду сповільнення ціни почали зростати, пік інфляції очікується наприкінці 2026 року.
Після тривалого періоду зниження інфляція в Україні знову почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, інфляція сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, однак надалі зростання відновилося. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від попереднього послаблення гривні, а також швидше, ніж очікувалося, зростання заробітних плат.

У березні інфляція пришвидшилася до 7,9%, а базова — до 7,1%, що перевищило попередні прогнози НБУ. За оцінками регулятора, у квітні зростання інфляції тривало. Водночас інфляційні очікування більшості респондентів залишалися стійкими, а очікування населення після погіршення у першому кварталі поліпшилися в квітні та повернулися до рівня кінця минулого року.

У НБУ прогнозують, що найближчими місяцями інфляція залишатиметься близькою до поточних рівнів, однак у другому півріччі пришвидшиться — до 9,4% наприкінці року. Це пов’язано з подорожчанням енергоресурсів і зростанням виробничих витрат, а також вторинними ефектами від здорожчання пального.

Повернення інфляції до стійкого зниження очікується у 2027 році. Цьому сприятимуть зниження зовнішнього цінового тиску, поступове відновлення енергетики, нарощування врожаїв і заходи монетарної політики. За прогнозом, наприкінці 2027 року інфляція сповільниться до 6,5%, а у 2028 році досягне цільового рівня 5%.

На початку 2026 року економічна активність в Україні сповільнилася через наслідки атак росії на енергетичну інфраструктуру та логістику, а також через холодну зиму та затримки зовнішньої допомоги. У першому кварталі зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, становило 0,2% у річному вимірі.

Регулятор погіршив прогноз зростання економіки у 2026 році до 1,3%. Водночас у 2027–2028 роках очікується прискорення зростання ВВП до 2,8-3,7% завдяки відновленню енергосистеми, пожвавленню інвестицій та стабільному споживчому попиту.

У НБУ також зазначають, що невизначеність щодо зовнішнього фінансування зменшилася. У квітні Європейський Союз розблокував для України фінансування обсягом 90 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan, перший транш очікується у червні.

Загалом у 2026 році прогнозується понад 53 млрд доларів міжнародної допомоги, близько 42 млрд доларів у 2027 році та 22 млрд доларів у 2028 році. Це дозволить фінансувати дефіцит бюджету та підтримувати міжнародні резерви на рівні 60-67 млрд доларів, що сприятиме стабільності валютного ринку.

Еволюція тиску на суддів: від звільнень до гібридних реформ у практиці ЄСПЛ

Аналіз останніх рішень ЄСПЛ проти Польщі, Угорщини та України доводить, що незалежність судді — це не привілей, а обов’язок висловлюватися на захист верховенства права.

Звинувачення у плагіаті у Facebook — це оспорення авторства: Верховний Суд про належний спосіб захисту

Публічне звинувачення у плагіаті в соціальних мережах є формою невизнання авторського права, а заборона поширення такої інформації — належним способом захисту.

ЄСПЛ визнав порушення права власності українця через арешт його авто у справі третіх осіб

ЄСПЛ розглянув справу про вилучення авто та визнав порушення права власності українця.

Уряд затвердив порядок отримання електронних довідок про місце роботи для держслужбовців

Держава переводить трудові довідки чиновників у безкоштовний онлайн-формат.

За міжнародні гранти підприємцям доведеться платити 23% податку

ДПС розглядає іноземні гранти бізнесу не як ресурс для розвитку, а як об’єкт оподаткування.

