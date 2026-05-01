Інфляція зросте до 9,4% до кінця року – Андрій Пишний дав прогноз

Після періоду сповільнення ціни почали зростати, пік інфляції очікується наприкінці 2026 року.

Після тривалого періоду зниження інфляція в Україні знову почала зростати, передусім через подорожчання енергоресурсів. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, інфляція сповільнювалася з червня 2025 року до січня 2026 року, однак надалі зростання відновилося. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від попереднього послаблення гривні, а також швидше, ніж очікувалося, зростання заробітних плат.

У березні інфляція пришвидшилася до 7,9%, а базова — до 7,1%, що перевищило попередні прогнози НБУ. За оцінками регулятора, у квітні зростання інфляції тривало. Водночас інфляційні очікування більшості респондентів залишалися стійкими, а очікування населення після погіршення у першому кварталі поліпшилися в квітні та повернулися до рівня кінця минулого року.

У НБУ прогнозують, що найближчими місяцями інфляція залишатиметься близькою до поточних рівнів, однак у другому півріччі пришвидшиться — до 9,4% наприкінці року. Це пов’язано з подорожчанням енергоресурсів і зростанням виробничих витрат, а також вторинними ефектами від здорожчання пального.

Повернення інфляції до стійкого зниження очікується у 2027 році. Цьому сприятимуть зниження зовнішнього цінового тиску, поступове відновлення енергетики, нарощування врожаїв і заходи монетарної політики. За прогнозом, наприкінці 2027 року інфляція сповільниться до 6,5%, а у 2028 році досягне цільового рівня 5%.

На початку 2026 року економічна активність в Україні сповільнилася через наслідки атак росії на енергетичну інфраструктуру та логістику, а також через холодну зиму та затримки зовнішньої допомоги. У першому кварталі зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, становило 0,2% у річному вимірі.

Регулятор погіршив прогноз зростання економіки у 2026 році до 1,3%. Водночас у 2027–2028 роках очікується прискорення зростання ВВП до 2,8-3,7% завдяки відновленню енергосистеми, пожвавленню інвестицій та стабільному споживчому попиту.

У НБУ також зазначають, що невизначеність щодо зовнішнього фінансування зменшилася. У квітні Європейський Союз розблокував для України фінансування обсягом 90 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan, перший транш очікується у червні.

Загалом у 2026 році прогнозується понад 53 млрд доларів міжнародної допомоги, близько 42 млрд доларів у 2027 році та 22 млрд доларів у 2028 році. Це дозволить фінансувати дефіцит бюджету та підтримувати міжнародні резерви на рівні 60-67 млрд доларів, що сприятиме стабільності валютного ринку.

