С сегодняшнего дня ВПЛ с ВОТ могут подать заявку на получение средств в рамках программы «еВосстановление» — как это сделать
С сегодняшнего дня для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий открыта возможность подачи заявки на получение средств в рамках программы «еВосстановление». Речь идет о жилищных ваучерах для приобретения жилья, сообщают в правительственных структурах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Воспользоваться механизмом могут граждане со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии.
На данном этапе предусмотрена выдача 3300 жилищных ваучеров номиналом 2 млн грн каждый.
Как подать заявку
Подать заявку на бронирование средств можно через приложение «Дія». Оператор программы — «Укрпочта» — проверяет наличие финансирования. В случае его подтверждения заявитель в течение 5 дней получает уведомление об успешном бронировании средств.
Ваучер можно использовать для:
- покупки квартиры или дома;
- инвестирования в строительство жилья;
- первого взноса по ипотеке;
- погашения жилищного кредита.
Важно, что подать заявку могут только те граждане, чьи обращения уже утверждены соответствующими комиссиями.
После бронирования средств участник программы имеет 60 дней, чтобы заключить договор купли-продажи жилья у нотариуса. В случае неиспользования средств в установленный срок они возвращаются в программу и могут быть направлены следующим заявителям.
Что такое жилищный ваучер
Жилищный ваучер — это документ, подтверждающий гарантию государства о финансировании приобретения жилья в пределах установленной суммы.
Он формируется автоматически после принятия решения комиссией и вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
Срок действия ваучера составляет 5 лет. Приобретенное по нему жилье запрещено отчуждать в течение этого же периода.
Порядок использования средств
После утверждения решения комиссии ваучер формируется в «Дії», после чего подается заявка на бронирование средств.
Далее процедура предусматривает следующие этапы:
- подача обращения через «Дію» (впоследствии также через Портал «Дія», ЦНАП или нотариуса);
- проверка наличия финансирования оператором программы;
- подтверждение бронирования в течение 5 дней или зачисление в электронную очередь в случае отсутствия средств;
- заключение договора купли-продажи жилья в течение 60 дней;
- перечисление средств продавцу или банку через «Укрпочту» в соответствии с условиями договора.
В случае использования ваучера для первого взноса или погашения ипотеки сначала необходимо согласование с банком, поскольку средства будут поступать от государства через оператора программы.
Если сделка не заключена в установленный срок, бронирование отменяется, а средства возвращаются в программу.
