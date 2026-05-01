С сегодняшнего дня ВПЛ с ВОТ могут подать заявку на получение средств в рамках программы «еВосстановление» — как это сделать

В Украине запущены жилищные ваучеры для ВПЛ — до 2 млн грн на квартиру или дом.

С сегодняшнего дня для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий открыта возможность подачи заявки на получение средств в рамках программы «еВосстановление». Речь идет о жилищных ваучерах для приобретения жилья, сообщают в правительственных структурах. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Воспользоваться механизмом могут граждане со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российской агрессии.

На данном этапе предусмотрена выдача 3300 жилищных ваучеров номиналом 2 млн грн каждый.

Как подать заявку

Подать заявку на бронирование средств можно через приложение «Дія». Оператор программы — «Укрпочта» — проверяет наличие финансирования. В случае его подтверждения заявитель в течение 5 дней получает уведомление об успешном бронировании средств.

Ваучер можно использовать для:

покупки квартиры или дома;

инвестирования в строительство жилья;

первого взноса по ипотеке;

погашения жилищного кредита.

Важно, что подать заявку могут только те граждане, чьи обращения уже утверждены соответствующими комиссиями.

После бронирования средств участник программы имеет 60 дней, чтобы заключить договор купли-продажи жилья у нотариуса. В случае неиспользования средств в установленный срок они возвращаются в программу и могут быть направлены следующим заявителям.

Что такое жилищный ваучер

Жилищный ваучер — это документ, подтверждающий гарантию государства о финансировании приобретения жилья в пределах установленной суммы.

Он формируется автоматически после принятия решения комиссией и вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Срок действия ваучера составляет 5 лет. Приобретенное по нему жилье запрещено отчуждать в течение этого же периода.

Порядок использования средств

После утверждения решения комиссии ваучер формируется в «Дії», после чего подается заявка на бронирование средств.

Далее процедура предусматривает следующие этапы:

подача обращения через «Дію» (впоследствии также через Портал «Дія», ЦНАП или нотариуса);

проверка наличия финансирования оператором программы;

подтверждение бронирования в течение 5 дней или зачисление в электронную очередь в случае отсутствия средств;

заключение договора купли-продажи жилья в течение 60 дней;

перечисление средств продавцу или банку через «Укрпочту» в соответствии с условиями договора.

В случае использования ваучера для первого взноса или погашения ипотеки сначала необходимо согласование с банком, поскольку средства будут поступать от государства через оператора программы.

Если сделка не заключена в установленный срок, бронирование отменяется, а средства возвращаются в программу.

