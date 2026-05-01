Відсьогодні ВПО з ТОТ можуть замовити кошти за програмою єВідновлення – як це зробити

В Україні запустили житлові ваучери для ВПО – до 2 млн грн на квартиру чи будинок.

Відсьогодні для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій відкрили можливість замовлення коштів у межах програми єВідновлення. Йдеться про житлові ваучери для придбання житла, повідомляють в урядових структурах. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Скористатися механізмом можуть громадяни зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію.

На цьому етапі передбачено видачу 3300 житлових ваучерів номіналом 2 млн грн кожен.

Як подати заявку

Подати звернення на бронювання коштів можна через застосунок «Дія». Оператор програми — «Укрпошта» — перевіряє наявність фінансування. У разі його підтвердження заявник протягом 5 днів отримує повідомлення про успішне бронювання коштів.

Ваучер можна використати для:

купівлі квартири або будинку;

інвестування у будівництво житла;

першого внеску за іпотекою;

погашення житлового кредиту.

Важливо, що подати заявку можуть лише ті громадяни, чиї звернення вже затверджені відповідними комісіями.

Після бронювання коштів учасник програми має 60 днів, щоб укласти договір купівлі житла в нотаріуса. У разі невикористання коштів у визначений строк вони повертаються до програми та можуть бути спрямовані наступним заявникам.

Що таке житловий ваучер

Житловий ваучер є документом, який підтверджує гарантію держави профінансувати придбання житла в межах визначеної суми.

Він формується автоматично після ухвалення рішення комісією та вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Строк дії ваучера становить 5 років. Придбане за ним житло заборонено відчужувати протягом цього ж періоду.

Порядок використання коштів

Після затвердження рішення комісії ваучер формується в «Дії», після чого подається заявка на бронювання коштів.

Надалі процедура передбачає такі етапи:

подання звернення через «Дію» (згодом також через Портал «Дія», ЦНАП або нотаріуса);

перевірка наявності фінансування оператором програми;

підтвердження бронювання протягом 5 днів або зарахування в електронну чергу у разі відсутності коштів;

укладення договору купівлі житла протягом 60 днів;

перерахування коштів продавцю або банку через «Укрпошту» відповідно до умов договору.

У разі використання ваучера для першого внеску чи погашення іпотеки спочатку необхідно погодження банку, оскільки кошти надходитимуть від держави через оператора програми.

Якщо угоду не укладено у визначений термін, бронювання скасовується, а кошти повертаються до програми.

