  1. В Україні

Відсьогодні ВПО з ТОТ можуть замовити кошти за програмою єВідновлення – як це зробити

12:21, 1 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відсьогодні для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій відкрили можливість замовлення коштів у межах програми єВідновлення. Йдеться про житлові ваучери для придбання житла, повідомляють в урядових структурах. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Скористатися механізмом можуть громадяни зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію.

На цьому етапі передбачено видачу 3300 житлових ваучерів номіналом 2 млн грн кожен.

Як подати заявку

Подати звернення на бронювання коштів можна через застосунок «Дія». Оператор програми — «Укрпошта» — перевіряє наявність фінансування. У разі його підтвердження заявник протягом 5 днів отримує повідомлення про успішне бронювання коштів.

Ваучер можна використати для:

  • купівлі квартири або будинку;
  • інвестування у будівництво житла;
  • першого внеску за іпотекою;
  • погашення житлового кредиту.

Важливо, що подати заявку можуть лише ті громадяни, чиї звернення вже затверджені відповідними комісіями.

Після бронювання коштів учасник програми має 60 днів, щоб укласти договір купівлі житла в нотаріуса. У разі невикористання коштів у визначений строк вони повертаються до програми та можуть бути спрямовані наступним заявникам.

Що таке житловий ваучер

Житловий ваучер є документом, який підтверджує гарантію держави профінансувати придбання житла в межах визначеної суми.

Він формується автоматично після ухвалення рішення комісією та вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Строк дії ваучера становить 5 років. Придбане за ним житло заборонено відчужувати протягом цього ж періоду.

Порядок використання коштів

Після затвердження рішення комісії ваучер формується в «Дії», після чого подається заявка на бронювання коштів.

Надалі процедура передбачає такі етапи:

  • подання звернення через «Дію» (згодом також через Портал «Дія», ЦНАП або нотаріуса);
  • перевірка наявності фінансування оператором програми;
  • підтвердження бронювання протягом 5 днів або зарахування в електронну чергу у разі відсутності коштів;
  • укладення договору купівлі житла протягом 60 днів;
  • перерахування коштів продавцю або банку через «Укрпошту» відповідно до умов договору.

У разі використання ваучера для першого внеску чи погашення іпотеки спочатку необхідно погодження банку, оскільки кошти надходитимуть від держави через оператора програми.

Якщо угоду не укладено у визначений термін, бронювання скасовується, а кошти повертаються до програми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВПО єВідновлення окуповані території Юлія Свириденко

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]