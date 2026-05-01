Відсьогодні ВПО з ТОТ можуть замовити кошти за програмою єВідновлення – як це зробити
Відсьогодні для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій відкрили можливість замовлення коштів у межах програми єВідновлення. Йдеться про житлові ваучери для придбання житла, повідомляють в урядових структурах. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
Скористатися механізмом можуть громадяни зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, які були змушені покинути свої домівки через російську агресію.
На цьому етапі передбачено видачу 3300 житлових ваучерів номіналом 2 млн грн кожен.
Як подати заявку
Подати звернення на бронювання коштів можна через застосунок «Дія». Оператор програми — «Укрпошта» — перевіряє наявність фінансування. У разі його підтвердження заявник протягом 5 днів отримує повідомлення про успішне бронювання коштів.
Ваучер можна використати для:
- купівлі квартири або будинку;
- інвестування у будівництво житла;
- першого внеску за іпотекою;
- погашення житлового кредиту.
Важливо, що подати заявку можуть лише ті громадяни, чиї звернення вже затверджені відповідними комісіями.
Після бронювання коштів учасник програми має 60 днів, щоб укласти договір купівлі житла в нотаріуса. У разі невикористання коштів у визначений строк вони повертаються до програми та можуть бути спрямовані наступним заявникам.
Що таке житловий ваучер
Житловий ваучер є документом, який підтверджує гарантію держави профінансувати придбання житла в межах визначеної суми.
Він формується автоматично після ухвалення рішення комісією та вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
Строк дії ваучера становить 5 років. Придбане за ним житло заборонено відчужувати протягом цього ж періоду.
Порядок використання коштів
Після затвердження рішення комісії ваучер формується в «Дії», після чого подається заявка на бронювання коштів.
Надалі процедура передбачає такі етапи:
- подання звернення через «Дію» (згодом також через Портал «Дія», ЦНАП або нотаріуса);
- перевірка наявності фінансування оператором програми;
- підтвердження бронювання протягом 5 днів або зарахування в електронну чергу у разі відсутності коштів;
- укладення договору купівлі житла протягом 60 днів;
- перерахування коштів продавцю або банку через «Укрпошту» відповідно до умов договору.
У разі використання ваучера для першого внеску чи погашення іпотеки спочатку необхідно погодження банку, оскільки кошти надходитимуть від держави через оператора програми.
Якщо угоду не укладено у визначений термін, бронювання скасовується, а кошти повертаються до програми.
