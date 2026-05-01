В Киеве мужчина обещал женщине оспорить действия ТЦК и ВЛК в суде, а сам обманул ее на 57 тысяч гривен

Супругу мобилизованного мужчину, которая была недовольна действиями сотрудников Печерского ТЦК и СП, обманули на 57 тысяч гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве разоблачили 22-летнего мужчину, который под видом предоставления юридических услуг обманул жену мобилизованного, обещая ей в судах оспаривать действия ВЛК и ТЦК. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый, имея юридическое образование, зарегистрировал собственную юридическую компанию, арендовал офис и разместил объявление о предоставлении услуг по оспариванию решений государственных органов в отношении военнообязанных.

К нему обратилась жена мобилизованного мужчины, которая хотела оспорить действия сотрудников Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Однако, как установило следствие, мужчина вводил клиентку в заблуждение. Он рассказывал о якобы наложенных штрафах и открытых исполнительных производствах. Также мужчина демонстрировал фейковые документы и уверял, что уже подал иск в суд для оспаривания решений военно-врачебной комиссии.

За свои «услуги» подозреваемый получил от женщины 57 тысяч гривен — часть средств как оплату работы, другую часть — якобы для уплаты несуществующего штрафа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.