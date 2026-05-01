У Києві чоловік обіцяв жінці оскаржити дії ТЦК та ВЛК у суді, а сам ошукав її на 57 тисяч гривень

Дружину мобілізованого чоловіка, яка була незадоволена діями співробітників Печерського ТЦК та СП, ошукали на 57 тисяч гривень.

У Києві викрили 22-річному чоловіка, який під виглядом надання юридичних послуг ошукав дружину мобілізованого, обіцяючи їй у судах оскаржувати дії ВЛК та ТЦК. Про це повідомили у прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний, маючи юридичну освіту, зареєстрував власну юридичну компанію, орендував офіс та розмістив оголошення про надання послуг з оскарження рішень державних органів щодо військовозобов’язаних.

До нього звернулася дружина мобілізованого чоловіка, яка хотіла оскаржити дії співробітників Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Однак, як встановило слідство, що чоловік вводив клієнтку в оману. Він розповідав про нібито накладені штрафи та відкриті виконавчі провадження. Також чоловік демонстрував фейкові документи та запевняв, що вже подав позов до суду для оскарження рішень військово-лікарської комісії.

За свої «послуги» підозрюваний отримав від жінки 57 тисяч гривень — частину коштів як оплату роботи, іншу частину — нібито для сплати неіснуючого штрафу.

