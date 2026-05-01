  В Україні

У Києві чоловік обіцяв жінці оскаржити дії ТЦК та ВЛК у суді, а сам ошукав її на 57 тисяч гривень

22:18, 1 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дружину мобілізованого чоловіка, яка була незадоволена діями співробітників Печерського ТЦК та СП, ошукали на 57 тисяч гривень.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві викрили 22-річному чоловіка, який під виглядом надання юридичних послуг ошукав дружину мобілізованого, обіцяючи їй у судах оскаржувати дії ВЛК та ТЦК. Про це повідомили у прокуратурі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, підозрюваний, маючи юридичну освіту, зареєстрував власну юридичну компанію, орендував офіс та розмістив оголошення про надання послуг з оскарження рішень державних органів щодо військовозобов’язаних.

До нього звернулася дружина мобілізованого чоловіка, яка хотіла оскаржити дії співробітників Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Однак, як встановило слідство, що чоловік вводив клієнтку в оману. Він розповідав про нібито накладені штрафи та відкриті виконавчі провадження. Також чоловік демонстрував фейкові документи та запевняв, що вже подав позов до суду для оскарження рішень військово-лікарської комісії.

За свої «послуги» підозрюваний отримав від жінки 57 тисяч гривень — частину коштів як оплату роботи, іншу частину — нібито для сплати неіснуючого штрафу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура шахрай Київ юридична особа ТЦК

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]