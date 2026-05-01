Конституционный Суд подвел итоги работы за апрель: 55 конституционных жалоб и 71 заседание

15:59, 1 мая 2026
В апреле 2026 года Конституционный Суд Украины провел 71 заседание, принял 55 актов и получил 55 конституционных жалоб.
Конституционный Суд подвел итоги работы за апрель: 55 конституционных жалоб и 71 заседание
Конституционный Суд Украины сообщает, что в апреле состоялось 71 заседание, из них:

  • 9 пленарных заседаний и 5 заседаний Большой палаты Суда;
  • 7 заседаний Суда;
  • 4 пленарных заседания и 10 заседаний Первого сената Суда;
  • 17 пленарных заседаний и 7 заседаний Второго сената Суда;
  • 12 заседаний коллегий судей Первого и Второго сенатов Суда.

На этих заседаниях КСУ принял 55 актов, из них:

  • 1 решение Второго сената Суда;
  • 5 определений Второго сената Суда;
  • 6 определений Первого сената Суда;
  • 29 определений коллегий судей сенатов Суда;
  • 9 определений Большой палаты Суда;
  • 5 постановлений Суда.

В Суд за этот период поступило 55 конституционных жалоб. По результатам предварительной проверки 24 конституционные жалобы распределены между судьями Суда. Субъектам права на конституционную жалобу возвращено 31 жалоба как не соответствующая по форме требованиям Закона Украины «О Конституционном Суде Украины».

Также Секретариат Суда подготовил и направил 46 ответов на запросы о публичной информации и обращения граждан.

