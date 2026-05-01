  1. В Україні

Конституційний Суд підбив підсумки роботи за квітень: 55 конституційних скарг і 71 засідання

15:59, 1 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У квітні 2026 року Конституційний Суд України провів 71 засідання, ухвалив 55 актів і отримав 55 конституційних скарг.
Конституційний Суд підбив підсумки роботи за квітень: 55 конституційних скарг і 71 засідання
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Конституційний Суд України повідомляє, що у квітні відбулося 71 засідання, з них:

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

  • 9 пленарних засідань та 5 засідань Великої палати Суду;
  • 7 засідань Суду;
  • 4 пленарних засідання і 10 засідань Першого сенату Суду;
  • 17 пленарних засідань і 7 засідань Другого сенату Суду;
  • 12 засідань колегій суддів Першого та Другого сенатів Суду.

На цих засіданнях КСУ ухвалив 55 актів, з них:

  • 1 Рішення Другого сенату Суду;
  • 5 ухвал Другого сенату Суду;
  • 6 ухвал Першого сенату Суду;
  • 29 ухвал колегій суддів сенатів Суду;
  • 9 ухвал Великої палати Суду;
  • 5 постанов Суду.

До Суду за цей період надійшло 55 конституційних скарг. За результатами попереднього перевіряння 24 конституційні скарги розподілені між суддями Суду. Суб’єктам права на конституційну скаргу повернули 31 конституційну скаргу як такі, що за формою не відповідали вимогам Закону України „Про Конституційний Суд України“.

Також Секретаріат Суду підготував та надіслав 46 відповідей на запити на публічну інформацію та звернення громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

суд КСУ

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]