Конституційний Суд підбив підсумки роботи за квітень: 55 конституційних скарг і 71 засідання

Конституційний Суд України повідомляє, що у квітні відбулося 71 засідання, з них:

9 пленарних засідань та 5 засідань Великої палати Суду;

7 засідань Суду;

4 пленарних засідання і 10 засідань Першого сенату Суду;

17 пленарних засідань і 7 засідань Другого сенату Суду;

12 засідань колегій суддів Першого та Другого сенатів Суду.

На цих засіданнях КСУ ухвалив 55 актів, з них:

1 Рішення Другого сенату Суду;

5 ухвал Другого сенату Суду;

6 ухвал Першого сенату Суду;

29 ухвал колегій суддів сенатів Суду;

9 ухвал Великої палати Суду;

5 постанов Суду.

До Суду за цей період надійшло 55 конституційних скарг. За результатами попереднього перевіряння 24 конституційні скарги розподілені між суддями Суду. Суб’єктам права на конституційну скаргу повернули 31 конституційну скаргу як такі, що за формою не відповідали вимогам Закону України „Про Конституційний Суд України“.

Також Секретаріат Суду підготував та надіслав 46 відповідей на запити на публічну інформацію та звернення громадян.

