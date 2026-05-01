Исполнение судебных решений остается слабым звеном правосудия — Верховный Суд

В прошлом году уровень фактического исполнения судебных решений по количеству документов составил 31,5%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что право на исполнение судебного решения является неотъемлемой составляющей права на справедливый суд, гарантированного как Конституцией Украины, так и международными актами, в частности Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Он отметил, что проблема исполнения судебных решений остается одной из самых острых как на национальном, так и на международном уровне.

По его словам, фактическое исполнение решений — это вопрос номер один, ведь именно оно определяет реальный авторитет суда.

«Судебное решение имеет ценность только тогда, когда исполняется, иначе оно превращается в декларацию», — подчеркнул он.

По словам Кравченко, ситуация, когда человек проходит все этапы судебной защиты, получает решение, но не может добиться его исполнения, существенно подрывает доверие к правосудию в целом. Именно поэтому развитие практики, совершенствование законодательства и усиление институционального взаимодействия в этой сфере являются ключевыми задачами.

Отдельное внимание глава ВС обратил на то, что в 2025 году уровень исполнения судебных решений, особенно в делах имущественного характера, оставался недостаточным. Среди ключевых причин — как объективные, так и субъективные факторы, в частности влияние полномасштабной войны.

В Ассоциации частных исполнителей Украины сообщили, что в прошлом году уровень фактического исполнения судебных решений по количеству документов составил 31,5 %, а по суммам — лишь 1,5 % от общей суммы долга.

Показатель по сумме взыскания связывают, в частности, с решениями о взыскании с государства-агрессора, которые на сегодня, к сожалению, невозможно исполнить в Украине. Также в ассоциации допускают, что настоящая проблема исполнения судебных решений заключается в эффективности самих механизмов взыскания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.