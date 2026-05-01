Виконання рішень суду залишається слабкою ланкою правосуддя — Верховний Суд

15:21, 1 травня 2026
Минулого року рівень фактичного виконання судових рішень за кількістю документів становив 31,5%.
Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко наголосив, що право на виконання судового рішення є невід’ємною складовою права на справедливий суд, гарантованого як Конституцією України, так і міжнародними актами, зокрема Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Він зауважив, що проблема виконання судових рішень залишається однією з найбільш гострих як на національному, так і на міжнародному рівнях.

За його словами, фактичне виконання рішень – це питання номер один, адже саме воно визначає реальний авторитет суду.

«Судове рішення має цінність лише тоді, коли виконується, інакше воно перетворюється на декларацію», — підкреслив він.

За словами Кравченка, ситуація, коли особа проходить усі етапи судового захисту, отримує рішення, але не може домогтися його виконання, суттєво підриває довіру до правосуддя загалом. Саме тому розвиток практики, вдосконалення законодавства та посилення інституційної взаємодії у цій сфері є ключовими завданнями.

Окрему увагу голова ВС звернув на те, що у 2025 році рівень виконання судових рішень, особливо у справах майнового характеру, залишався недостатнім. Серед ключових причин – як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори, зокрема вплив повномасштабної війни.

В Асоціації приватних виконавців України повідомили, що минулого року рівень фактичного виконання судових рішень за кількістю документів становив 31,5 %, а за сумами – лише 1,5 % від загальної суми боргу.

Показник щодо суми стягнення повʼязують, зокрема, з рішеннями щодо стягнення з держави-агресора, які на сьогодні, на жаль, неможливо виконати в Україні. Також, в асоціації допускають, що справжня проблема у виконанні судових рішень полягає в ефективності самих механізмів стягнення.

